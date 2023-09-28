Российские силовые структуры отстают от работы украинских спецслужб, отмечает обозреватель.

Сейчас Украина по своим возможностям опережает "Моссад", который для многих спецслужб мира является примером для подражания. Украинские разведывательные службы работают на максимуме возможностей и даже за его пределами.

"ГУР МОУ, Служба внешней разведки (СВР) Украины, о которых, кстати, очень редко вспоминают в контексте событий. Если мы говорим о какой-либо деятельности, то это Служба безопасности Украины, контрразведка, ГУР МОУ, но о СВР Украины как-то редко вспоминают. А между тем это тоже очень довольно-таки масштабная работа, не столько внутренняя, сколько внешняя, и о ней редко когда вспоминают в открытых источниках", – отметил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он добавил, что на сегодня Украина перехватила определенную инициативу у российских силовых структур, среди которых ГРУ, ФСБ и СВР, по ряду направлений. По его словам, глава российский Службы внешней разведки Нарышкин "превратился в болтливую голову на уровне Симоньян, Киселева — банального пропагандиста, который ретранслирует банальные, примитивные, ничтожные фейки".

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"И это все демонстрирует то, что российские силовые структуры, которые с 2014 по 2022 год все-таки на два-три шага опережали нашу работу, сейчас – все назад. Сейчас совсем другие условия. Они отстают от работы украинских спецслужб. И это яркая демонстрация того, что Украина сейчас пишет совершенно новую историю", – подчеркнул Коваленко.

Эксперт добавил, что в свое время все восхищались "Моссадом". Он был образцом для подражания для большинства силовых структур разведывательного типа в мире.

"Украина опережает сейчас "Моссад". Это не в упрек, это реалии. Украина сейчас по своим возможностям опережает "Моссад", – констатировал Коваленко.

Деятельность украинских спецслужб

Украинские спецслужбы, такие как Служба безопасности Украины, Главное управление разведки, Служба внешней разведки принимают активное участие в войне с российскими оккупантами. Именно ГУР и СБУ стоят за большинством громких операций на оккупированных территориях и в России.

Так, источники УНИАН в СБУ сообщили, что именно эта структура стоит за масштабным блэкаутом в Курской области РФ. Служба безопасности Украины нанесла удар по электроподстанции в селе Снагость. В результате дроновой атаки семь населенных пунктов были обесточены.

Кроме того, именно благодаря наведению СБУ из HIMARS был поражен штаб россиян под Херсоном. Как следствие – ликвидировано 8 офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии РФ.

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