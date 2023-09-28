Сейчас Украина по своим возможностям опережает "Моссад", который для многих спецслужб мира является примером для подражания. Украинские разведывательные службы работают на максимуме возможностей и даже за его пределами.
"ГУР МОУ, Служба внешней разведки (СВР) Украины, о которых, кстати, очень редко вспоминают в контексте событий. Если мы говорим о какой-либо деятельности, то это Служба безопасности Украины, контрразведка, ГУР МОУ, но о СВР Украины как-то редко вспоминают. А между тем это тоже очень довольно-таки масштабная работа, не столько внутренняя, сколько внешняя, и о ней редко когда вспоминают в открытых источниках", – отметил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Он добавил, что на сегодня Украина перехватила определенную инициативу у российских силовых структур, среди которых ГРУ, ФСБ и СВР, по ряду направлений. По его словам, глава российский Службы внешней разведки Нарышкин "превратился в болтливую голову на уровне Симоньян, Киселева — банального пропагандиста, который ретранслирует банальные, примитивные, ничтожные фейки".
"И это все демонстрирует то, что российские силовые структуры, которые с 2014 по 2022 год все-таки на два-три шага опережали нашу работу, сейчас – все назад. Сейчас совсем другие условия. Они отстают от работы украинских спецслужб. И это яркая демонстрация того, что Украина сейчас пишет совершенно новую историю", – подчеркнул Коваленко.
Эксперт добавил, что в свое время все восхищались "Моссадом". Он был образцом для подражания для большинства силовых структур разведывательного типа в мире.
"Украина опережает сейчас "Моссад". Это не в упрек, это реалии. Украина сейчас по своим возможностям опережает "Моссад", – констатировал Коваленко.
Деятельность украинских спецслужб
Украинские спецслужбы, такие как Служба безопасности Украины, Главное управление разведки, Служба внешней разведки принимают активное участие в войне с российскими оккупантами. Именно ГУР и СБУ стоят за большинством громких операций на оккупированных территориях и в России.
Так, источники УНИАН в СБУ сообщили, что именно эта структура стоит за масштабным блэкаутом в Курской области РФ. Служба безопасности Украины нанесла удар по электроподстанции в селе Снагость. В результате дроновой атаки семь населенных пунктов были обесточены.
Кроме того, именно благодаря наведению СБУ из HIMARS был поражен штаб россиян под Херсоном. Как следствие – ликвидировано 8 офицеров 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии РФ.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Умеров о возможных обстрелах энергетической инфраструктуры Украины: будем отвечать
- В Украине оценили намерения РФ до 2025 года достичь целей в войне
- Силы обороны отразили атаки захватчиков на трех направлениях: где были интенсивные были бои
- Подоляк: Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины