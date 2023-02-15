До 10 ударов нанесено по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В течение суток уничтожен пункт управления врага, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Как отмечается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

"А наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 районы сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага", - отмечает Генштаб ВСУ

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Потери РФ в Украине: актуальное

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года предварительно составляют около 139 080 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3286, боевых бронированных машин - 6500, артиллерийских систем - 2299, РСЗО - 466, средств ПВО - 234, самолет - 298, вертолетов - 286.

Авиация Сил обороны за 14 февраля нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов и две станции РЭБ армии России.

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