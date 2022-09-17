Беспилотник ликвидирован около 18:00.

Сегодня вечером над Херсонской областью украинские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат российских захватчиков.

Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

"17 сентября, около 18:00 часов, в небе над Херсоном, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Пивдень" ликвидирован очередной российский БпЛА оперативно-тактического уровня. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за все время полномасштабной войны России против Украины с 24 февраля сбито 911 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Также отмечается, что общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля по 17 сентября ориентировочно составляют 54 тыс. 250 человек. Также за это время ВСУ уничтожили 251 самолет и 216 вертолетов, 2 тыс. 202 вражеских танка и кучу другой техники российского агрессора.

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