Российские захватчики потеряли три склада с боекомплектом, поделились пограничники.

Украинские пограничники за несколько дней поразили тяжелыми ударными бомберами "Вампир" ряд позиций российских захватчиков.

Ликвидирован один противник, а четверо - получили ранения, "минусована" огневая точка пулеметчика и три склада с боекомплектом, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram. По сведениям пограничников, также повреждены вражеский броневик, две пушки МТ-12 "Рапира" и пушка неустановленного типа.

В ГПСУ также показали видео, на котором видно работу украинских "Вампиров".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 26 августа поделился, что между нашими воинами и россиянами за сутки произошло 146 боевых столкновений, и треть из них зафиксированы на Покровском направлении. Аналитики DeepState утверждают, что враги смогли продвинуться вперед в Донецкой области в шести населенных пунктах.

Россия на востоке Украины несет серьезные потери. В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" (объединение ВСУ) сообщили, что в период с 19 по 26 число на восточном направлении уничтожено 7417 российских оккупантов. Общие потери РФ в живой силе на сегодня составляют примерно 608 820 противников.

Вас также могут заинтересовать новости: