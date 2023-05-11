Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели разведку в тылу российских захватчиков и уничтожили там патруль противника.
Ликвидированы три противника, наши воины не понесли потери, говорится на канале Сил спецопераций ВСУ в Telegram. "Во время проведения разведки в тылу противника группа ССО заметила вражеский патруль. Оценив обстановку, командиром группы принято решение вступить в бой с противником", - говорится в сообщении.
В Силах спецопераций отметили, что оккупанты даже в тылу всегда будут чувствовать себя в опасности.
Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать
Генштаб ВСУ утром сообщил, что россияне пытались наступать на ряде направлений, в частности, на Бахмутском и Лиманском, и потерпел поражения.
Противники на украинской земле уже понесли огромные потери. Общие потери РФ в Украине составляют 196920 оккупантов. Кроме того, уничтожено много техники врагов, в том числе 7287 боевых бронированных машин.