Украинские воины ликвидировали еще нескольких противников.

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели разведку в тылу российских захватчиков и уничтожили там патруль противника.

Ликвидированы три противника, наши воины не понесли потери, говорится на канале Сил спецопераций ВСУ в Telegram. "Во время проведения разведки в тылу противника группа ССО заметила вражеский патруль. Оценив обстановку, командиром группы принято решение вступить в бой с противником", - говорится в сообщении.

В Силах спецопераций отметили, что оккупанты даже в тылу всегда будут чувствовать себя в опасности.

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Генштаб ВСУ утром сообщил, что россияне пытались наступать на ряде направлений, в частности, на Бахмутском и Лиманском, и потерпел поражения.

Противники на украинской земле уже понесли огромные потери. Общие потери РФ в Украине составляют 196920 оккупантов. Кроме того, уничтожено много техники врагов, в том числе 7287 боевых бронированных машин.

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