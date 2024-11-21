В случае необходимости собранные обломки позволят подтвердить происхождение примененного оружия.

Не только Россия готовится к последствиям возможного ядерного удара. Десять военнослужащих ВСУ и 10 сотрудников СБУ провели неделю в Национальной лаборатории Айдахо (США), изучая и отрабатывая методы сбора обломков для ядерной экспертизы после детонации. Об этом пишет Defense One.

Издание отмечает, что ядерная криминалистика является важным элементом американской стратегии сдерживания. Возможность отследить происхождение материала, использованного в ядерном устройстве, дает США возможность достоверно привлечь к ответственности любое государство, причастное к акту ядерного терроризма.

Сотрудник директората лаборатории Айдахо Дэвид Чичестер заявил, что применение россиянами ядерного оружия в Украине является "очень маловероятным". Однако, по его словам, "Украина очень серьезно воспринимает угрозу российского ядерного нападения".

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Он также отметил, что украинские специалисты, прибывшие на обучение в его лабораторию, "справились с этим агрессивно, потому что угроза для них реальна".

Украинские специалисты в частности научились надлежащим методам подметания загрязненных территорий, сбора пыли и мусора, размещения его в радиационно-экранированных контейнерах для хранения и загрузке этих контейнеров в транспортные средства для перевозки.

Благодаря американцам за обучение, один из украинских специалистов сказал, что приобретенные в американской лаборатории знания и навыки "точно будут реализованы, когда мы вернемся домой в Украину".

Российские ядерные угрозы

Как писал УНИАН, на днях Владимир Путин окончательно утвердил новую ядерную доктрину РФ, которая теперь допускает ядерные удары по Украине. Обозреватели считают действия Кремля демонстративной мерой, направленной на запугивание Запада без прямого использования ядерного оружия.

По признанию директора ЦРУ Билла Бернса, по крайней мере однажды Путину действительно удалось напугать Запад. Осенью 2022 года, на фоне успешного украинского контрнаступления на Харьковщине, Путин сумел убедить США, что вот-вот ударит ядерными ракетами по Украине.

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