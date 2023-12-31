Сравнивая данные обеих сторон в ISW пришли к выводу, что половина БПЛА долетела до целей.

Украинские беспилотники за прошедшие сутки атаковали многие из намеченных целей в России.

Как отмечается в отчете Американского института изучения войны, это можно предположить, судя по разнице в отчетных данных. В ISW напомнили, что в ночь на 30 декабре украинские военные провели большую серию ударов по целям в России.

Западные и украинские СМИ со ссылкой на источники в сфере безопасности Украины сообщали, что наши войска запустили более 70 беспилотников по российской военной инфраструктуре и оборонно-промышленным объектам вблизи Москвы, Белгорода, Тулы, Твери и Брянска.

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В то же время Минобороны страны-агрессора заявляло о перехвате 32 БПЛА в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях. По словам аналитиков, расхождение между российскими и украинскими цифрами может свидетельствовать о том, что украинские силы поразили многие из намеченных целей.

Атака по территории РФ

Как ранее сообщал УНИАН, днем в субботу, 30 декабря, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам в российском Белгороде.

Разрушение гражданской инфраструктуры Белгорода произошло в результате неэффективной работы российской противовоздушной обороны.

В ночь на субботу, 30 декабря, наши военные совершили комбинированный удар по российским военным объектам,

По данным СМИ, целями беспилотников, в частности, стали "Брянский химический завод им. 50-летия СССР", а также "Кремний Эл" в Брянске, где производили электронику для боевых ракетных комплексов. Кроме того, атакованы объекты военной инфраструктуры противника, которые находятся в Москве, Твери, Туле и Белгороде.

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