Крылатую ракету сбили служащие зенитно-пулеметного батальона на границе Закарпатской и Львовской областей.

Украинские бойцы во время атаки россиян сбили вражескую ракету из пулемета. Видео того, как уничтожена ракета оккупантов обнародовал только что председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей. Она направлялась в наш регион", - прокомментировал Никита, благодаря защитникам за профессионализм и сохранение жизней.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается массированная комбинированная атака россиян по Украине. Под ударом в частности критическая и энергетическая инфраструктура в различных областях. Враг наносит удары ракетами и ударами БПЛА. Сейчас в Украине введены экстренные отключения света из-за ситуации, которая произошла в энергетике страны во время продолжающейся атаки РФ. К уничтожению вражеских целей привлечены различные подразделения Сил обороны.

В июне ВСУ сообщили, что военный Воздушных сил сбил российскую крылатую ракету из пулемета, отмечая, что это почти невозможно реализовать.

Вражескую ракету эпично приземлил воин Сергей с псевдонимом "Доктор Мом". В гражданской жизни он работал медиком. Сейчас же, несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы. Военный вспоминает, как утром 12 июня его подразделение перехватило вражескую ракету, которая направлялась на Киевщину.

Вас также могут заинтересовать новости: