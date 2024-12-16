Дальнобойность ударов свидетельствует о том, что Украина улучшает свои воздушные средства поражения.

Удары БпЛА по Чечне и Сочи свидетельствует о развитии украинских дальнобойных средств нанесения воздушных ударов. Об этом сказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телемарафона, комментируя удары украинскими БпЛА по Грозному (Чечня, РФ) и Сочи (РФ).

Он отметил, что российские пропагандисты много кричали о нанесении ударов по украинским центрам принятия решений, а в результате получили удар по Сочи, где размещалась резиденция российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это и своего рода демонстрация того, теперь Путин не сможет так свободно вести себя в Сочи как раньше, несмотря на все требования по его охране.

"Вряд ли он сможет спокойно там работать и управлять", - сказал Романенко.

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Он также отметил, что удары по целям в Чечне, в частности, по базе подготовки ОМОНа в Грозном, являются очень важными, потому что там проводилась, в частности, и подготовка северокорейских военных, которые привлекаются к войне с Украиной. При этом добавил, что были удары и по объектам, которые связаны с производством и хранением горюче-смазочных материалов, которые используются для армии РФ.

"Такие удары показывают комплексный подход к целям по которым они наносятся, а также о росте способности наших ударных средств", - подчеркнул он.

Романенко сказал, что на территории Чечни сосредоточено много объектов, которые вовлечены в подготовке, умундированию, вооружению военизированных структур, которые глава Чеченской республики Рамзан Кадыров применяет против Украины во время войны. По его словам, поэтому это надо уничтожать. При этом добавил, что это имеет и психологическое влияние, потому что "кадыровцы" понимают, что опасность совсем рядом.

Романенко подчеркнул, что эти удары свидетельствуют о том, что Украина имеет свои дальнобойные БпЛА, которыми наносит удары на расстояние до тысячи километров.

"То есть наши средства воздушного нанесения ударов улучшают свои характеристики, повышается их дальность, мощность боевой части. И вообще идет развитие от ударных дронов к ракетным комплексам через промежуточные этапы - ракеты-дроны, которые имеют улучшенные характеристики по сравнению с просто дронами. И последствия такой трансформации видим по поражению конкретных целей", - сказал эксперт.

Он отметил, что Украине надо сосредоточиться на масштабировании таких средств поражения и улучшении их характеристик.

Атаки БпЛА по российским военным объектам - последние новости

Как сообщал УНИАН, утром воскресенья, 15 декабря, беспилотники атаковали Грозный (Чеченская республика, РФ). По данным российских пабликов, одной из целей атаки стала база ОМОНа. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, публикуя видео попадания дрона в здание, отметил, что это "удары унижения Кадырова".

Аналитик Forbes Дэвид Акс считает, что Украина могла нанести атаку по базе ОМОНа в Грозном (Чеченская республика, РФ) с помощью самолета А-22, модифицированного в ударный БПЛА.

По его словам, это пока последний в серии дальних ударов А-22, которые Главное управление разведки Минобороны Украины с начала этого года модифицировало в односторонние ударные беспилотники с дальностью до 800 миль (около 1300 км) с дополнительным внутренним топливом в дополнение к системам дистанционного наведения и взрывных нагрузок.

Также, отмечал Акс, что попадание вызвало волну огненного шара, но не лавину обломков, которую можно было бы ожидать от специально изготовленного боеприпаса глубокого удара, такого как британская ракета Storm Shadow.

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