Кадыров подтвердил удар по базе ОМОНа в Грозном и заявил об 'ударе возмездия'

Кадыров умолчал о реальных последствиях удара по базе ОМОНа, но убеждает, что якобы уже отомстил.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку беспилотников на Грозный. Он утверждает, что большинство БПЛА якобы сбила ПВО. Впрочем, один все же достиг цели.

"Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет. На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и жесткими ударами возмездия", - заявил Кадыров.

Более того, глава Чечни заявил, что якобы уже отомстил за атаку БПЛА, которую в ЦПД назвали личным "унижением Кадырова". "Пехотинец Путина" утверждает, что якобы "передал оперативные данные", собранные кадыровцами "о расположении большого количества укроф*шистов".

Видео дня

По его версии, сегодня в 12 часов дня ВКС РФ нанесли два удара "Искандером" по одному из объектов в Харькове, где якобы располагались бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Напоминаю представителям укр*рейха: в следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ. И последствия таких ударов будут гораздо страшнее. А данных у нас достаточно", - пригрозил Кадыров.

Удар по Грозному

Как сообщал УНИАН, утром воскресенья, 15 декабря, беспилотники атаковали Грозный (Чеченская республика, РФ). По данным российских пабликов, одной из целей атаки стала база ОМОНа.

"Грозный. Удары унижения Кадырова (главы Чеченской республики Рамзана Кадырова - УНИАН)", - написал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, публикуя видео попадания дрона в здание.

Зато российский проект "ВЧК-ОГПУ" опубликовал видео с базы ОМОНа в Грозном после атаки беспилотника. На кадрах видно повреждения здания и нескольких ОМОНовцев, которые осматривают последствия атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: