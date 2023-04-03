Удалось нанести удары по 6 важным объектам противника.

Авиация Вооруженных сил Украины по итогам минувших суток осуществила серию новых сокрушительных "налетов" по местам сосредоточения сил и техники армии РФ.

По состоянию на утро 3 апреля удалось нанести 8 ударов по врагу, говорится в новом отчете Генштаба ВСУ в Facebook.

Со своей стороны подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы. Также удалось уничтожить 3 позиции средств противовоздушной обороны врага и ударить по 6 важным объектам противника.

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Успехи украинской авиации за прошедшие сутки

Напомним, что в своем вечернем отчете 2 апреля Генштаб ВСУ также рассказал о новых успехах украинских пилотов на фронте.

Сообщалось, что за сутки наша авиация нанесла 8 ударов по противнику. Тогда ВСУ сообщили о поражении одного района живой силы врага, а также о потере армией РФ одного пункта управления. Также удалось поразить два других важных объекта врага.

Отмечалось, что за прошедшие сутки наши войска отбили более 50 атак противника.

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