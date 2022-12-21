Глава СБУ рассказал о "высшем пилотаже" украинских женщин.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об украинках, которые прошли через пластические операции и сейчас работают в глубоком тылу.

Как он отметил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, "это высший пилотаж, это настоящие амазонки контрразведывательной деятельности":

"Очень много патриотически настроенных людей, которые умеют, могут и выполняют соответствующие задания. Особенно я хотел бы отметить женскую составляющую в имеющемся агентурном аппарате".

"После нашей победы, я уверен, что отдельные сюжеты могут в будущем быть экранизированными в фильмах и в блокбастерах. Это работа непосредственно в тылу врага связанная с активными контрразведывательными мероприятиями. Им при жизни памятники нужно ставить. Некоторые из них прошли через пластическую хирургию, через изменение анкетных данных", - добавил Малюк.

Василий Малюк: другие заявления главы СБУ

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что перед тем, как отправиться на обмен, предатель Украины и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук рассказал "много интересного".

Также Малюк рассказал о священниках, которые работали на Россию, как один из них спал в гробу.

Кроме того, глава СБУ раскрыл детали об "агентурных щупальцах" кремлевского диктатора Путина.