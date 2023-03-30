Россияне сдали украинским спецслужбам и волонтерами важные военные секреты и едва не продали три штурмовика в обмен на миллион долларов.

Летом 2022 года трое российских летчиков едва не сдали самолеты ВВС РФ во время масштабных бомбардировок Украины в обмен на один миллион долларов, которые им пообещали украинские волонтеры.

Операцию "подкупа" россиян инициировал украинский айтишник Богдан. Позже к его идее подключились Служба безопасности и Силы специальных операций Украины, рассказал волонтер в интервью Yahoo News. Украинец организовал настоящий мониторинг для поиска потенциальных кандидатов в "дезертиры", используя базу данных российских пилотов, которые ранее воевали в Сирии, и позже идентифицировал их личности при помощи платных онлайн-сервисов.

На его идею соблазнились пилоты Игорь Тверитин (48 лет), Роман Носенко (36 лет) и Андрей Маслов (33 года). Их почти что удалось убедить дезертировать на своих боевых самолетах в обмен на 1 миллион долларов каждому.

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Отмечается, что сначала пилоты РФ сомневались, действительно ли им заплатят такие деньги, но все равно выразили готовность пойти на "риск", вдохновившись денежным авансом.

Схема "дезертирства" была проста: каждый из летчиков должен был войти на своем самолете в воздушное пространство Украины, встретиться с украинскими перехватчиками и сдать свои летательные аппараты, которые после этого, согласно плану, доставляли на определенную взлетно-посадочную полосу.

Для этого россияне готовы были разыграть разные сценарии: один предложил накачать своего штурмана перед полетом, другой - имитировать наличие несуществующих технических неисправностей самолета перед вторым пилотом и своим руководством.

Со своей стороны украинские волонтеры при поддержке спецслужб обещали россиянам, помимо денежной награды, полную амнистию. Также Украина готова была организовать для их близких новые паспорта для переезда в одну из стран Европы.

Издание уточняет, что сдать свои самолеты Украине россиянам все же не удалось - на позднем этапе сделки деятельность предателей заметила ФСБ РФ.

Однако для украинской стороны операция "купи российского дезертира" все равно оказалась выигрышной, поскольку общение с российскими пилотами позволило собрать ценные технические данные о ВВС РФ - российские пилоты слили военные секреты об устройстве кабин и приборных панелях самолетов Су-34, Су-24 и Ту-22М3, а также сведения об их авиабазах.

СМИ нашли наводчика, ставшего "глазами" ВСУ в Гостомеле

Напомним, что в февраля 2023 года украинские журналисты выяснили подробности истории еще одного украинского волонтера-героя, который стал главным наводчиком украинской армии во время высадки российского десанта в Гостомеле утром 24 февраля.

Речь идет об украинском мстителе с позывным "РЕМ". Он организовал собственную группу сопротивления, которая настолько "закошмарила" россиян, что они побоялись сразу идти на прорыв к Киеву - это позволило ВСУ не позволить оккупантам добраться к столице.

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