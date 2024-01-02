Во время сегодняшней атаки враг использовал вооружение различного типа и базирования.

Во время массированной ракетного удара по Украине 2 января Россия может применить крылатые ракеты морского базирования "Калибр", сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Остается напряженной ситуация сейчас. Атаки продолжают осуществляться врагом. Есть вероятность также и пуска "Калибров". Это вероятность. Радиолокационно наши Силы обороны наблюдают", - сказал он.

Игнат отметил, что во время сегодняшней атаки враг использует различные типы вооружения и самолетов, с которых запускают ракеты.

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Утром 2 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины. Враг поднял в воздух 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Тревога была объявлена по всей территории Украины.

Российские оккупанты запустили по Киеву много ракет, в том числе так называемых "Кинжалов".

Как сообщает КМВА, силы ПВО успешно отработали, в ряде районов зафиксировано падение останков в Святошинском районе. В Подольском районе они повредили газовую трубу, а в Печерском - упали на крышу двух многоэтажек. В Оболонском районе обломки упали на нежилую застройку, а в Голосеевском - на открытой территории.

Кроме того, оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, есть пострадавшие. Оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову, в частности, по центральной части города, в результате чего есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары, экстренные службы работают на местах. Позже сообщалось об увеличении числа пострадавших до 20 и одного погибшего человека.

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