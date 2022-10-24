Помощь Украине не является благотворительностью, отметил спикер МИД.

Если будет прекращена помощь Украине, то российские танки будут в Будапеште быстрее, чем кто-то из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву.

Об этом спикер Министерство иностранных дел Украины Олег Николенко написал в социальной сети Facebook, комментируя сообщения в СМИ, где цитируют премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что помощь Украине приведет к распространению войны в страны ЕС и НАТО

По словам Николенко, Орбан считает, что поддержка Украины со стороны ЕС путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока. "Если мы не остановим этот процесс, то сами окажемся в войне, чего мы пока не хотим", - сказал Орбан.

Видео дня

Николенко отметил, что если ЕС прекратит санкционный давление на Россию и военную помощь Украине, то "российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-то из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву".

"Украинцы платят собственными жизнями за мир и спокойствие в европейских городах. Не нужно этого забывать. Помощь Украине - не благотворительность. Это, прежде всего, инвестиции Европы в собственную безопасность. Только совместными усилиями возможно остановить российскую угрозу", - подчеркнул Николенко.

Важные новости об отношениях Украины и Венгрии во время полномасштабной агрессии РФ

Как сообщал УНИАН, 18 сентября руководитель Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что Венгрия - "троянский конь", стремящийся к развалу Евросоюза за средства европейских налогоплательщиков.

"Орбан говорит, что будет бороться за снятие санкций с России", - отметил он.

"Венгрия - " троянский конь", стремящийся к развалу Евросоюза за средства европейских налогоплательщиков. Орбан ненавидит Украину и мечтает о "русском мире" в Европе. Так стоит ли ЕС финансировать эти диверсии?" - добавил советник руководителя ОП.

По данным общенационального опроса, проведенного 8-9 октября социологической группой "Рейтинг", обнародованным сегодня, украинцы считают наиболее враждебными странами Россию, Беларусь и Венгрию.

Венгрия "перешла" в стан "враждебных" - такой ее считают 41%, нейтральной - 26%, дружественной - 21%"

Также, по данным опроса, Беларусь (85%) и Россия (97%) для украинцев - это абсолютно враждебные страны.

Вас также могут заинтересовать новости: