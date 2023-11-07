Украина ударила по Центру беспилотных систем в Донецке, - СМИ (видео)
17:28, 07.11.230 мин. обновляется
Первые последствия прилетов начали публиковать в сети.
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