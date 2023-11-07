Напомним, ранее сообщалось, что судно "получило значительные повреждения и не подлежит ремонту".

Российский Черноморский флот почти постоянно находится под обстрелом. Как пишет Newsweek, история полномасштабного вторжения России в Украину стала историей повторных неудач численно превосходящего агрессора. И особенно ярко это проявляется на Черном море, где Киев продолжает наносить дорогостоящие удары.

В эти выходные судоремонтный завод "Залив" в оккупированном Россией крымском городе Керчь стал ареной очередного унижения Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что Украина выпустила по объекту 15 крылатых ракет, 13 из которых были перехвачены, а две - попали в корабль.

По информации Управления стратегических коммуникаций Украины, целью стал новый российский корвет "Аскольд". Есть информация, что судно "получило значительные повреждения и не подлежит ремонту".

Видео дня

"Аскольд" - небольшой ракетоносец, вооруженный до восьми крылатыми ракетами "Калибр", дальность действия которых превышает 1500 миль. Сообщается, что судно все еще проходило испытания в Черном море.

Капитан украинского военно-морского флота в отставке, эксперт по стратегии в консалтинговой компании по обороне и логистике Андрей Рыженко рассказал, что "Аскольд" представляет собой сравнительно новый проект России.

"Вероятно, он не будет введен в состав Черноморского флота в декабре этого года, как планировалось, и на его ремонт уйдет несколько месяцев, а может быть, даже лет, если это вообще возможно… На спутниковых снимках видно, что надстройка сильно повреждена, возможно, даже есть повреждения корпуса корабля", - сказал он.

"Аскольд" - ВСУ поразили российский корвет

Как писал УНИАН, 4 ноября в оккупированной россиянами Керчи прогремели взрывы. ВСУ вдарили ракетами по судостроительному заводу и попали в корабль проекта "Каракурт" "Аскольд".

Какое-то время спустя в сети обнародовали четкие спутниковые снимки российского корабля "Аскольд", по которому ударили ВСУ.

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