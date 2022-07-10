Украинцев призвали участвовать в сборе "Армии дронов" на UNITED24.

Украина получила первый быстрый и выносливый дрон из Соединенных Штатов Америки для помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Получили первый дрон из США. Он быстрый и выносливый. А значит, точно поможет нашим героям из Вооруженных сил Украины лучше видеть врагов. Спасибо всем людям из-за рубежа, которые также понимают важность победы Украины и делают в нее свой вклад", - отметил Федоров.

Министр также призвал участвовать в сборе "Армии дронов" на платформе UNITED24.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 июля в Украине начали собирать средства на помощь Вооруженным силам Украины с помощью проекта "Армия дронов". Желающие могут сделать пожертвование на сайте UNITED24 или же отдать собственный беспилотник.

Цели проекта "Армия дронов" - купить 200 дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 километров. Такие беспилотные летательные аппараты могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров, оставаясь почти незаметными для врага.

Ранее стало известно, что украинцы за неделю задонатили на "Армию дронов" 400 миллионов гривен.

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