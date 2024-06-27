Двое американцев погибли во время штурма, а еще один пал через два месяца. Его тело долго не могли эвакуировать.

Три американские матери рассказали истории о своих сыновьях, которые погибли в борьбе за Украину. Женщины говорят, что Украине необходимо оружие для того, чтобы продолжать бороться, пишет Newsweek.

"Мы не хотели бы, чтобы истории наших детей были забыты", - говорит Карла Уэббер.

Женщина оплакивает смерть своего сына. Эндрю Уэббер погиб за Украину, хотя его дом за океаном - в штате Вашингтон (США).

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Эндрю Уэббер был среди американцев, которые отправились в Украину, чтобы с чувством миссии воевать против армии Владимира Путина. Теперь он среди тех, кто никогда не вернется.

"Украина не просила войны. На них совершили нападение не по их вине. Это просто несправедливо, это не нормально, слышать о детях, которые исчезают без вести, семьи, которые уничтожаются", - говорит Терри Лоуренс, чей сын Лэнс был убит вместе с Уэббером.

Оба были старшими разведчиками 59-й отдельной мотопехотной бригады. В июле 2023 года россияне захватили их позиции. Воины прикрывали огнем отступление побатимов.

"Эндрю был человеком, который всегда делал правильные вещи, даже если это было очень трудно. Мы, мамы, вместе с другими матерями в Украине. Я знаю о потере и опустошении", - сказала его мать.

Эндрю Уэббер вырос в маленьком городке Ист-Реймонд, что в двух часах езды к югу от Сиэтла. Он любил книги и всегда интересовался военными делами. В 2005 году он окончил Военную академию США Вест-Пойнт, прошел миссии в Ираке и дважды в Афганистане. После возвращения он женился, получил степень доктора права и мечтал о комфортном будущем. Но потом Россия вторглась в Украину.

"Он сказал: "Я пойду и проверю, что там происходит". Таким был Энди. Я имею в виду, что он просто видел проблему, решал ее, работал и не стоял в стороне. Он терпеть не мог несправедливости", - сказала мать.

Лэнс Лоуренс из штата Огайо также любил что-то чинить. Он был квалифицированным плотником и строителем, но он также был ветераном морской пехоты, который знал, как обращаться с пулеметами и минометами.

"Когда ему было 10 лет, люди приходили в город на авиашоу, и он узнавал больше о самолетах, всю их биографию, какие у них боеприпасы, если они участвовали в войне. И люди спрашивали: "Откуда ваш 10-летний сын знает эти вещи?" Просто он читал книги и запоминал всю эту информацию", - говорит Терри Лоуренс.

По ее словам, войну в Украине он воспринимал как борьбу с несправедливостью.

"Мы знаем о рисках, и он тоже, но для него это того стоило. Это лучше, чем сидеть дома и жалеть, что не отстаивали то, что правильно", - сказала она.

Еще один американский доброволец Джерико Скай Магаллон погиб в другой битве, но его мотивы были такими же. Он прилетел в Украину через несколько дней после российского вторжения.

"Он чувствовал, что должен это сделать. Он сказал мне, что это все равно, что смотреть, как хулиганы бьют ребенка на детской площадке, и ему нужно было уйти. Поэтому он купил билет, оформил паспорт, и я отвезла его в аэропорт", - говорит его мать Элисон Магаллон.

Джерико Магаллон в марте 2022 года в течение недели был волонтером в Благотворительном фонде Сергея Притулы. В Киеве было опасное время.

"Мы все были поражены этим человеком, который прошел путь из Калифорнии в наш центр. Джерико был очень мотивирован и открыт к чему-либо, где он может помочь", - сказала Мария Писаренко, пресс-секретарь фонда.

Вскоре он уехал на фронт. У Магаллона осталось двое маленьких детей, один из которых родился после его смерти. Джерико погиб под Бахмутом во время боя в рядах украинского спецназа в сентябре 2023 года.

"Американцы, которые воюют на поле боя в Украине, сделали очень много. Я бы сказал, что это неоценимый вклад в использование западного оружия. Многие из них поделились своими знаниями с украинскими солдатами, и эти знания распространяются по всем воинским частям", - сказал украинский офицер ГУР под псевдонимом Влад К.

Офицер добавил, что иностранные добровольцы на фронте являются "некими связными, соединительными механизмами, которые помогают улучшить процесс" улучшения отношений между Украиной и партнерами по НАТО.

Впрочем, в прошлом году помощь от США была заблокирована. На фронте назревал дефицит вооружения. Уэббер сказала, что была шокирована, услышав от своего сына о нехватке базового снаряжения и боеприпасов для украинских сил.

"Предоставьте Украине помощь, оружие, все, что им нужно. Прямо сейчас, сегодня, сделайте это. Это правильно. Это может быть трудно, но это правильно, и мы это делаем", - сказала она.

Украина не предоставляет регулярных обновлений о том, сколько потерь она понесла на поле боя, в том числе среди иностранных добровольцев. В соответствии с законами военного времени, это секретная информация. Одна волонтерская организация сообщила Newsweek, что помогла примерно 40 американским семьям в репатриации останков павших добровольцев.

Эндрю Уэббер и Лэнс Лоуренс были вместе в бою, когда их догнали российские войска.

"Их задача - непосредственный контакт с врагом, они выпрыгивали из своих "Хаммеров" на позиции врага, ликвидировали его, брали в плен. Потеря защитников во время штурма стала большой трагедией для бригады", - рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

Джерико Магаллон полег через два месяца. Четыре года он служил офицером военной полиции в армии США и пошел в спецназ украинской армии. Он служил 10 месяцев, а затем сделал перерыв, чтобы приехать увидеть своего шестимесячного сына. Во время визита его жена забеременела вторым ребенком, которого он никогда не видел.

Джерико Магаллон научился говорить на украинском и надеялся вернуться после войны, чтобы помочь спасать животных. Он любил животных, говорит его мать.

Во время второй поездки в Украину Магаллон помогал обучать молодых солдат. Он также взял их в бой под Бахмутом. Тело Магаллона было найдено через девять месяцев после его смерти.

Теперь его мать планирует поехать в Украину, чтобы помочь с волонтерской работой и продолжить наследие сына.

"Многие его истории были очень трагическими и их трудно было услышать, но он хотел, чтобы мир знал, что происходит на самом деле. Печально то, что сегодня мы не слышим этих историй. Мое сердце с Украиной", - сказала женщина.

Гибель иностранных добровольцев в Украине

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад стало известно, что на войне с российскими оккупантами погиб 22-летний доброволец из Британии Сэмюэл Ньюи. Он участвовал в боях на востоке Украины.

В начале августа 2023 года стало известно, что в бою за Украину погибли белорусские военные из полка Кастуся Клиновского. Один боец служил в батальоне "Волат", еще трое - в батальоне "Литвин". Их имена не раскрывались.

В мае в боях за Бахмут отдал жизнь американский ветеран. 27-летний Кристофер Джеймс Кэмпбелл служил в Иностранном легионе. До войны в Украине он служил в Ираке и Кувейте.

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