Американские матери рассказали о павших сыновьях / фото предоставлено Newsweek Терри Лоуренс

Три американские матери рассказали истории о своих сыновьях, которые погибли в борьбе за Украину. Женщины говорят, что Украине необходимо оружие для того, чтобы продолжать бороться, пишет Newsweek.

"Мы не хотели бы, чтобы истории наших детей были забыты", - говорит Карла Уэббер.

Женщина оплакивает смерть своего сына. Эндрю Уэббер погиб за Украину, хотя его дом за океаном - в штате Вашингтон (США).

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Эндрю Уэббер был среди американцев, которые отправились в Украину, чтобы с чувством миссии воевать против армии Владимира Путина. Теперь он среди тех, кто никогда не вернется.

Мать Эндрю Уэббера с его фотографиями / фото предоставлено Newsweek Карлой Уэббер

"Украина не просила войны. На них совершили нападение не по их вине. Это просто несправедливо, это не нормально, слышать о детях, которые исчезают без вести, семьи, которые уничтожаются", - говорит Терри Лоуренс, чей сын Лэнс был убит вместе с Уэббером.

Оба были старшими разведчиками 59-й отдельной мотопехотной бригады. В июле 2023 года россияне захватили их позиции. Воины прикрывали огнем отступление побатимов.

"Эндрю был человеком, который всегда делал правильные вещи, даже если это было очень трудно. Мы, мамы, вместе с другими матерями в Украине. Я знаю о потере и опустошении", - сказала его мать.

Эндрю Уэббер вырос в маленьком городке Ист-Реймонд, что в двух часах езды к югу от Сиэтла. Он любил книги и всегда интересовался военными делами. В 2005 году он окончил Военную академию США Вест-Пойнт, прошел миссии в Ираке и дважды в Афганистане. После возвращения он женился, получил степень доктора права и мечтал о комфортном будущем. Но потом Россия вторглась в Украину.

"Он сказал: "Я пойду и проверю, что там происходит". Таким был Энди. Я имею в виду, что он просто видел проблему, решал ее, работал и не стоял в стороне. Он терпеть не мог несправедливости", - сказала мать.

Лэнс Лоуренс из штата Огайо также любил что-то чинить. Он был квалифицированным плотником и строителем, но он также был ветераном морской пехоты, который знал, как обращаться с пулеметами и минометами.

"Когда ему было 10 лет, люди приходили в город на авиашоу, и он узнавал больше о самолетах, всю их биографию, какие у них боеприпасы, если они участвовали в войне. И люди спрашивали: "Откуда ваш 10-летний сын знает эти вещи?" Просто он читал книги и запоминал всю эту информацию", - говорит Терри Лоуренс.

По ее словам, войну в Украине он воспринимал как борьбу с несправедливостью.

"Мы знаем о рисках, и он тоже, но для него это того стоило. Это лучше, чем сидеть дома и жалеть, что не отстаивали то, что правильно", - сказала она.

Еще один американский доброволец Джерико Скай Магаллон погиб в другой битве, но его мотивы были такими же. Он прилетел в Украину через несколько дней после российского вторжения.

Джерико Магаллон с мамой / фото предоставлено Newsweek Элисон Магаллон

"Он чувствовал, что должен это сделать. Он сказал мне, что это все равно, что смотреть, как хулиганы бьют ребенка на детской площадке, и ему нужно было уйти. Поэтому он купил билет, оформил паспорт, и я отвезла его в аэропорт", - говорит его мать Элисон Магаллон.

Джерико Магаллон в марте 2022 года в течение недели был волонтером в Благотворительном фонде Сергея Притулы. В Киеве было опасное время.

"Мы все были поражены этим человеком, который прошел путь из Калифорнии в наш центр. Джерико был очень мотивирован и открыт к чему-либо, где он может помочь", - сказала Мария Писаренко, пресс-секретарь фонда.

Вскоре он уехал на фронт. У Магаллона осталось двое маленьких детей, один из которых родился после его смерти. Джерико погиб под Бахмутом во время боя в рядах украинского спецназа в сентябре 2023 года.

"Американцы, которые воюют на поле боя в Украине, сделали очень много. Я бы сказал, что это неоценимый вклад в использование западного оружия. Многие из них поделились своими знаниями с украинскими солдатами, и эти знания распространяются по всем воинским частям", - сказал украинский офицер ГУР под псевдонимом Влад К.

Офицер добавил, что иностранные добровольцы на фронте являются "некими связными, соединительными механизмами, которые помогают улучшить процесс" улучшения отношений между Украиной и партнерами по НАТО.

Впрочем, в прошлом году помощь от США была заблокирована. На фронте назревал дефицит вооружения. Уэббер сказала, что была шокирована, услышав от своего сына о нехватке базового снаряжения и боеприпасов для украинских сил.

"Предоставьте Украине помощь, оружие, все, что им нужно. Прямо сейчас, сегодня, сделайте это. Это правильно. Это может быть трудно, но это правильно, и мы это делаем", - сказала она.

Украина не предоставляет регулярных обновлений о том, сколько потерь она понесла на поле боя, в том числе среди иностранных добровольцев. В соответствии с законами военного времени, это секретная информация. Одна волонтерская организация сообщила Newsweek, что помогла примерно 40 американским семьям в репатриации останков павших добровольцев.

Эндрю Уэббер и Лэнс Лоуренс были вместе в бою, когда их догнали российские войска.

"Их задача - непосредственный контакт с врагом, они выпрыгивали из своих "Хаммеров" на позиции врага, ликвидировали его, брали в плен. Потеря защитников во время штурма стала большой трагедией для бригады", - рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий.

Джерико Магаллон полег через два месяца. Четыре года он служил офицером военной полиции в армии США и пошел в спецназ украинской армии. Он служил 10 месяцев, а затем сделал перерыв, чтобы приехать увидеть своего шестимесячного сына. Во время визита его жена забеременела вторым ребенком, которого он никогда не видел.

Джерико Магаллон научился говорить на украинском и надеялся вернуться после войны, чтобы помочь спасать животных. Он любил животных, говорит его мать.

Во время второй поездки в Украину Магаллон помогал обучать молодых солдат. Он также взял их в бой под Бахмутом. Тело Магаллона было найдено через девять месяцев после его смерти.

Теперь его мать планирует поехать в Украину, чтобы помочь с волонтерской работой и продолжить наследие сына.

"Многие его истории были очень трагическими и их трудно было услышать, но он хотел, чтобы мир знал, что происходит на самом деле. Печально то, что сегодня мы не слышим этих историй. Мое сердце с Украиной", - сказала женщина.

Гибель иностранных добровольцев в Украине

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад стало известно, что на войне с российскими оккупантами погиб 22-летний доброволец из Британии Сэмюэл Ньюи. Он участвовал в боях на востоке Украины.

В начале августа 2023 года стало известно, что в бою за Украину погибли белорусские военные из полка Кастуся Клиновского. Один боец служил в батальоне "Волат", еще трое - в батальоне "Литвин". Их имена не раскрывались.

В мае в боях за Бахмут отдал жизнь американский ветеран. 27-летний Кристофер Джеймс Кэмпбелл служил в Иностранном легионе. До войны в Украине он служил в Ираке и Кувейте.

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