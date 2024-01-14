Потеря Россией новейших радиоэлектронных систем приближается к опасной регулярности.

Потеря Россией новейших радиоэлектронных систем приближается к опасной регулярности. Украинская группа дронов "Тень" обнаружила и подорвала очень редкую новейшую российскую систему радиоэлектронной борьбы и управления RB-109A Bylina, сообщает издание Forbs.

"Российская традиция терять новейшие электронные системы на поле боя в Украине приближается к опасной регулярности. Сначала они разрабатывают причудливую новую систему, разворачивают ее на передовой, а затем быстро теряют ее из-за украинской артиллерии, бомб или дронов. На этой неделе это вновь произошло", - пишет издание.

Оккупанты теряют все больше и больше своих лучших и самых трудных для замены средств поддержки поля боя - это радары, глушилки, системы командования и управления, такие как Bylina.

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Bylina - это набор сложных приемников, размещенных в пяти грузовиках, которые обнаруживают и локализуют вражеские радары и радиоприемники. Благодаря встроенному искусственному интеллекту он автоматически передает сигнал связанным радиоглушилкам для прицела по обнаруженным системам. Приемники Bylina могут ощущать излучатели на расстоянии сотен километров.

"Эффект от этих потерь не будет очевиден сразу. Но со временем россиянам станет труднее защищаться от украинской артиллерии, ракет и беспилотников - и так же труднее разворачивать собственную артиллерию, ракеты и беспилотники", - продолжает издание.

Электронный фронт может быть самым важным фронтом войны, отмечает Forbs. Это связано с тем, что малые взрывные дроны являются одними из самых важных видов оружия, и их эффективность зависит от способности врага их заглушить.

Именно благодаря успешной кампании глушения в Украине небольшое подразделение морских пехотинцев удерживает свой узкий плацдарм на левом берегу Днепра на юге Украины. Морпехи могут летать своими дронами, а российские войска - нет.

И в значительной степени из-за провала кампании глушения в России российские войска не смогли захватить Авдеевку.

"Поэтому логично, что прошлой осенью российская армия поспешно отправила первые оперативные системы Bylina на передовую после лет все более реалистичных испытаний. По сообщениям Кремля, Bylina должна была "облегчить глушение вражеских сигналов путем выбора лучших устройств наведения", - пишет Forbs.

Зато, по крайней мере, одна из редких Bylina, которых у РФ единицы, уничтожена дроном и сожженная дотла в Донецке на востоке Украины.

Впрочем, - это не первый подобный случай. Украина уже уничтожила одну из лучших российских GPS-глушилок управляемой бомбой. Украинские беспилотники взорвали российские глушилки беспилотников. А украинские крылатые ракеты поразили российские позиции противовоздушной обороны, чьи задачи включали противодействие крылатым ракетам.

"Недавно, в начале января, российские СМИ объявили о развертывании в Украине новейшего высокотехнологичного контрбатарейного радара российских войск, который обнаруживает несущую артиллерию. Несколько часов спустя на юге Украины украинцы взорвали ее... артиллерией", - добавили в Forbs.

Дроновая война - что известно

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, в 2024 году Украина сможет произвести один миллион FPV-дронов и более 10 тысяч ударных дронов.

Кроме того, "Армия дронов" запускает массовое производство новых дронов"Кобра". Разработка дронов проводилась командой из Кривого Рога. Стоимость дрона составляет около 2000 долларов, что ниже, чем у конкурентов. Дальность полета составляет 300 км.

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