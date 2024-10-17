По словам Каткова, Россия запускает ночью не только "Шахеды", но и дроны без взрывной части, вроде "Герберы".

Россияне изменили тактику применения "шахедов", запуская их на большей высоте. Таким образом они пытаются обойти украинские мобильные группы ПВО. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Это означает, что их стало возможно сбивать, во-первых, с вертолетов. Уже есть множество видео, как это происходит. Во-вторых, если цель высотная - против нее объективно проще работать средствами РЭБ. Ведь она видна с большей дальности, радиогоризонт до нее значительно больше", - сказал Катков.

В связи с этим, говорит эксперт, в статистике Воздушных сил значительно возросло количество средств БПЛА, которые были посажены РЭБами, а не сбиты.

Видео дня

"Поэтому сейчас возможна такая ситуация. Причем она совпала с тем, что Украина получила F-16, которые и должны выполнять роль ПВО на первых этапах. И не только путем сбивания целей. Но и банально из-за того, что F-16 имеет довольно качественную радиолокационную станцию, которая может определять малоразмерные объекты на фоне земли. И они могут выполнять функции самолета для обнаружения целей", - добавил Катков.

Российские ударные БПЛА: что известно

В ночь на 16 октября российские оккупанты запустили очередную крупную партию ударных БПЛА. По данным Воздушных Сил, РФ применила для этого 136 "шахедов". Из них 51 вражеский беспилотник удалось сбить средствами ПВО и еще 60 дронов были локально потеряны под действием РЭБ.

Тем временем украинские операторы БПЛА продолжают охотиться на российские разведывательные дроны. Так, в Нацгвардии заявили, что 11 бригада FPV-дроном сумела вывезти из строя два российских дрона - Zala и Ланцет.

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