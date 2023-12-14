По словам Джеймса О'Брайена, Путин "блефует", когда пытается убедить другие страны в том, что время играет на стороне России.

Высокопоставленный дипломат по делам Европы и Евразии в Государственном департаменте США Джеймс О'Брайен является оптимистом в отношении возможностей Украины начать переговоры о вступлении в Европейский Союз, несмотря на оппозицию Венгрии. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

Он добавил, что есть позитив от визита президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе, и выразил надежду, что Украина сможет выйти победительницей в войне с Россией при условии продолжения международной поддержки.

"Думаю, было очень полезно для президента Украины Владимира Зеленского сюда приехать. Мы видим, что Украина вернула более половины территории, которую Россия забрала с февраля 2022 года. Она продолжает продвигаться на поле боя. Она открыла собственные торговые пути в Черном море и это ключ к ее экономическому восстановлению", - отметил О'Брайен.

По его словам, сейчас президент России Владимир Путин пытается дождаться результатов выборов в Европарламент 2024 года и президентских выборов в США в ноябре следующего года, прежде чем идти на какие-либо мирные инициативы в отношении Украины.

Кроме того, О'Брайен считает, что Путин "блефует", когда пытается убедить другие страны в том, что время играет на стороне России и РФ одержит победу. Он также предположил, что Путин надеется нанести ущерб украинцам обстрелами гражданской инфраструктуры и на какие-то кардинальные изменения в международной поддержке Украины.

"С помощью, которую планируют предоставить наши европейские партнеры, а потом предоставим мы, мы думаем, что Украина сможет развить этот успех и выйти победительницей в этой войне. В результате Украина будет хорошо подготовлена, чтобы стать богатой, и ее население с нетерпением ожидает членства в Европейском Союзе и трансатлантических организациях, таких как НАТО. Все это хорошо для безопасности и благосостояния Соединенных Штатов", - подытожил американский чиновник.

Помощь Запада Украине - последние новости

В ЕС убеждены, что смогут преодолеть сопротивление Орбана в вопросе выделения помощи Украине. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола. Она отметила, что президент Украины Зеленский умеет убеждать, поэтому в итоге решение ЕС должно быть положительным.

Также УНИАН сообщал, что в Белом доме рассказали о ситуации с одобрением помощи для Украины. Как заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, администрация США и лично президент Джо Байден прилагают значительные усилия, чтобы убедить Конгресс принять дополнительное финансирование для поддержки Украины.

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