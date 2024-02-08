Теперь Украине нужна помощь союзников, чтобы сохранить эти преимущества.

Украина добилась немалых успехов в Черном море – уничтожено уже 9 крупных кораблей российских оккупантов. И хотя морские достижения Киева не выиграют войну, эти победы помогут стране добиться успеха в более широком плане.

Таким мнением в своей колонке для Foreign Affairs поделился старший советник Центра стратегических и международных исследований и полковник в отставке Корпуса морской пехоты США Марк Канциан. По его словам, победа на море позволила Киеву обеспечить безопасность морских путей, которые имеют решающее значение для экспорта зерна. Кроме того, это существенно осложнило усилия России по снабжению и укреплению Крыма. Со временем Украина может закрепить этот успех, увеличив свое влияние на будущих мирных переговорах.

"Украина выиграла битву за Черное море. Тем не менее, пройдет некоторое время, прежде чем все последствия этой победы станут ясны для нынешней войны и для современных военно-морских боев в более широком смысле. Превосходство Украины над значительно более сильным флотом может указывать на то, что обычные надводные корабли устарели, или это может просто послужить предупреждением для будущих военно-морских боев, что без адекватной тактики и соответствующих оборонительных систем они, как и Россия, будут уязвимы для нападения", – пишет Канциан.

Хотя успех Украины на море и не означает конец войны, это дает Киеву несколько важных преимуществ. В том числе, политическое и психологическое, считает эксперт. Кроме того, тот факт, что Россия была вынуждена отвести свои корабли подальше, не позволит врагу провести высадку десанта. Также несколько безопаснее стало в прибрежных регионах.

Еще одним преимуществом является осложнение логистики для России. Теперь Москве труднее осуществлять снабжение Крыма – корабли рискуют оказаться под огнем украинских войск. Также РФ часто закрывает Крымский мост.

"Хотя Россия все еще может отправлять баржи через Керченский пролив, этот обходной путь пошатывает и без того проблемную логистическую систему. Кроме того, перебои в цепочке поставок ощущает и крымское населению", – сказано в материлае.

Немаловажно и то, что Украина снизила, но еще не устранила, возможности России вмешиваться в экспорт зерна из Одессы. Когда флот РФ был оттеснен, у Кремля осталось только два способа блокировать украинский экспорт по морю: минирование и использование подводных лодок для атаки грузовых судов.

Контроль Украины над морем осложняет эти пути. Для минирования акватории РФ должна использовать самолеты или корабли, но они будут становиться уязвимыми по мере приближения к украинскому побережью. Нападения подводных лодок на грузовые суда, тем временем, вызвали бы глобальное осуждение, в том числе среди развивающихся стран, которые полагаются на импортное зерно и чью поддержку хочет заполучить Россия.

Как сохранить эти преимущества

Канциан пишет, что Украине нужна помощь союзников, чтобы сохранить эти преимущества.

"Хотя запасы противокорабельных ракет у Киева на данный момент, вероятно, достаточны, учитывая их относительно нечастое использование, украинским военным, безусловно, понадобится больше ракет из Франции, Великобритании и США. Украина также будет продолжать полагаться на разведывательную поддержку Великобритании, США и других партнеров для выявления целей и уязвимостей России", – объяснил он.

По словам эксперта, теперь Украина нуждается в более качественном оборудовании и обучении для того, чтобы расчистить акваторию Черного моря от мин. Кроме того, украинским военным нужно научиться вести войну против российских подводных лодок.

"Военно-морской успех Украины драматичен и беспрецедентен, но волна побед может пойти на убыль, если Соединенные Штаты и другие партнеры Украины прекратят свою помощь. Если Украина не сможет заменить боеприпасы, которые она выпускает, и технику, которую она теряет в бою, российские войска снова вторгнутся на украинское побережье и восстановят безопасные линии снабжения через Крым. Если это произойдет, победа Украины на море может оказаться мимолетной", – резюмировал Марк Канциан.

Успехи Украины в Черном море: это стоит знать

1 февраля ГУР провело спецоперацию на рейде у озера Донузлав вблизи временно оккупированного Крыма. В результате атаки морскими дронами был потоплен российский ракетный катер "Ивановец".

Известно, что стоимость такого судна составляет около 60-70 млн доларов. Кроме того, на судне российских оккупантов на момент удара находилось 40 моряков.

Примечательно, что корабли такого проекта уже давно не выпускают. Так что, если Россия решит поднимать "Ивановец" со дна Черного моря, восстановить его будет крайне непросто, ведь запчастей на него фактически нет, отметил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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