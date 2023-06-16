Об этом сообщил министр обороны Украины Резников, а детали пообещал раскрыть позже.

Украина подписала декларацию о намерениях с Чехией и Словакией о приобретении и обслуживании БМП.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в "Твиттере". Он уточнил, что эта декларация с чешским и словацким коллегами – Яной Черноховой и Мартином Шкленаром – была заключена на полях встречи контактной группы по вопросам Украины в Брюсселе.

"Детали будут позже. А тем не менее, это важный шаг в сотрудничестве между нашими странами", – отметил министр.

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БМП для Украины

В марте Германия поставила Украине 40 БМП Marder, половину из которых предоставил Бундесвер, а вторую половину – сам производитель - завод Rheinmetall.

А 7 июня стало известно, что немецкий оружейный завод Rheinmetall готовит новую партию боевых машин пехоты для отправки в Украину. Партию из 20 машин отправят до конца июля. Столь сжатые сроки говорят о том, что речь идет о БМП, не требующих капитального ремонта.

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