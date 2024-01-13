Президент США надеется, что преодолеть разногласия в Конгрессе таки удастся.

Республиканцам в Конгрессе США придется дорого расплачиваться в том случае, если они не одобрят программу финансирования военной помощи Украине. Об этом на брифинге сообщил президент США Джо Байден.

"Если мои коллеги-республиканцы не будут финансировать Украину, они будут иметь очень много — за что платить", – заявил он.

При этом Байден выразил надежду, что республиканцы в Конгрессе непременно в конце концов примут пакет, предусматривающий и помощь Украине, и усиление американской границы с Мексикой.

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"Мы должны сделать серьезные изменения на границе. Я настаивал на этом. Я готов внести существенные изменения на границе. Последние пять недель продолжаются переговоры, поэтому я надеюсь, что мы их достигнем", – сказал он.

Тупик в Конгрессе США из-за помощи Украине

Как писал УНИАН, в конце декабря США выделили Украине последний пакет военной помощи. На этом финансирование иссякло, и как говорят в Белом доме, без согласования новой программы финансирования Конгрессом новых поставок оружия не будет.

Уже несколько месяцев в Конгрессе США продолжается спор. Республиканцы, прежде всего небольшая группа трампистов, выступают категорически против расходов на поддержку Украины, мотивируя это тем, что сначала надо позаботиться об укреплении границы с Мексикой. Чтобы склонить республиканцев к выделению денег Украине, Байден привязал финансирование границы с Мексикой к выделению денег Украине. Но договориться конгрессмены до сих пор не могут.

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