В Украине могут вырасти штрафы для уклонистов, но это вопрос к правоохранительному комитету парламента.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации, но поддержал лишение права управлять авто.

Как рассказал в интервью "РБК-Украина" член комитета Федор Вениславский, сейчас они рассматривают 4 тысяч правок депутатов ко второму чтению законопроекта. Больше всего дискуссий вызывают нормы ограничения конституционных прав и свобод.

"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, необходимости нет. В законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так", - отметил он.

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Однако была поддержана норма о запрете управлять транспортным средством, если военнообязанный "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

"Относительно блокировки средств на счетах, денежных активов и т.д. - мы в комитете эту норму отклонили", - сказал депутат.

По его словам, хотя решение предварительное, но "концептуально комитет это не поддержал, поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона". Также, возможно, в Украине повысят штрафы за уклонение от мобилизации.

"Но это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своего долга по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, когда мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта", - подытожил Вениславский.

Законопроект о мобилизации

Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. 7 февраля Верховная Рада поддержала документ в первом чтении.

Позже Вениславский заявил, что ориентировочно 4 марта секретариат ВРУ должен уже подготовить сравнительную таблицу к законопроекту о мобилизации. К постатейному обсуждению и учету или отклонению этих поправок вместе с теми, кто их подавал, могут приступить 5-6 марта. Вероятно, голосование за законопроект состоится ближе к концу марта.

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