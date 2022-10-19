В ближайших зонах к Ривненской области никаких ударных группировок противника украинская сторона не видела, сообщил глава местной ОВА.

В Ривненской области граница с Беларусью является незыблемой - ударных группировок врага нет.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль в эфире информационного телемарафона.

"В Ривненской области граница нерушима, никаких ударных группировок врага по ту сторону границы, по крайней мере, в ближайших зонах 30-50 км, мы не наблюдаем. Ситуация контролируемая, и кроме информационных вбросов, которые мы постоянно чувствуем, физические изменения по ту сторону границы незаметны", - сказал Коваль.

Видео дня

Угроза из Беларуси - важные новости

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Беларуси планируют разместить 20 тыс. мобилизованных из России. Они должны пополнить размещенные в Беларуси подразделения армии РФ.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

Вместе с тем, в настоящее время регулярная беларуская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину, хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им учения на территории РФ.

4 октября Лукашенко признал, что его страна участвует в "российской специальной военной операции", но в то же время диктатор отказался отправлять беларуских солдат в Украину.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Путин может повторить попытку захватить Киев со стороны Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: