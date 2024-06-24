Американские власти, Япония и Республика Корея самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, отметили в Госдепартаменте Штатов.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и углубление сотрудничества между Россией и КНДР продлевае страдания украинцев.

С таким совместным заявлением после телефонного разговора, проведенного в понедельник, 24 июня, выступили помощник министра иностранных дел Японии по делам Азии и Океании Намазу Хироюки, заместитель министра иностранных дел Республики Корея по вопросам стратегии и разведки Чо Ко Рэ и старший официальный представитель США по КНДР Чон Пак, сообщил Госдепартамент Штатов.

"Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся поставки оружия из КНДР в Россию, которые продлевают страдания украинского народа, нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе", - отмечается в заявлении.