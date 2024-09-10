Российские захватчики планируют окружить Угледар Донецкой области, чтобы заставить Силы обороны Украины покинуть этот город. Об этом военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов сказал в эфире телеканала "Киев24".
"На самом деле, они хотят окружить ту группировку, потому что штурмуют наши укрепления достаточно давно. Я уже не знаю сколько, но больше года точно. И несколько раз они говорили, что взяли Угледар, а заканчивалось все очень плохо. Мне кажется, что Угледар в свое время поставил рекорд по уничтожению вражеской техники, танков, и именно там они потеряли почти всю свою бригаду морской пехоты с Тихоокеанского флота. Сейчас они в лоб не пытаются штурмовать, а пытаются окружить", - отметил Сазонов.
Он добавил, что лобовой штурм - это всегда большие потери и на это уходит много времени.
"Поэтому, конечно, врагу интересно делать котел, делать окружение, чтобы мы вынуждены были отходить", - подчеркнул Сазонов.
Новости войны
Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны 6 сентября отмечали, что армия захватчиков значительно активизировала свои наступления в районе Угледара и пока достигла незначительных тактических успехов в этом районе. Враг хочет усилить давление на Силы обороны Украины и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении.
10 сентября аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара.