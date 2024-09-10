Российские оккупанты не могут захватить город лобовыми штурмами.

Российские захватчики планируют окружить Угледар Донецкой области, чтобы заставить Силы обороны Украины покинуть этот город. Об этом военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов сказал в эфире телеканала "Киев24".

"На самом деле, они хотят окружить ту группировку, потому что штурмуют наши укрепления достаточно давно. Я уже не знаю сколько, но больше года точно. И несколько раз они говорили, что взяли Угледар, а заканчивалось все очень плохо. Мне кажется, что Угледар в свое время поставил рекорд по уничтожению вражеской техники, танков, и именно там они потеряли почти всю свою бригаду морской пехоты с Тихоокеанского флота. Сейчас они в лоб не пытаются штурмовать, а пытаются окружить", - отметил Сазонов.

Он добавил, что лобовой штурм - это всегда большие потери и на это уходит много времени.

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"Поэтому, конечно, врагу интересно делать котел, делать окружение, чтобы мы вынуждены были отходить", - подчеркнул Сазонов.

Новости войны

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны 6 сентября отмечали, что армия захватчиков значительно активизировала свои наступления в районе Угледара и пока достигла незначительных тактических успехов в этом районе. Враг хочет усилить давление на Силы обороны Украины и создать условия для дальнейших успехов на Покровском направлении.

10 сентября аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара.

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