Жуткая тишина до сих пор царит среди союзников Киева, несмотря на разрешение США вести огонь в тылу России.

Ракетный натиск Украины напугал правителя РФ Владимира Путина, но не смог разбудить Запад, жуткая тишина до сих пор царит среди союзников Киева, несмотря на разрешение США вести огонь в тылу России. Об этом пишет The Telegraph.

Авторы отмечают, что борьба Украины за выживание пока почти не фигурирует в избирательной кампании в Великобритании, но поскольку премьер-министр страны Риши Сунак летит в Италию, чтобы присоединиться к другим мировым лидерам на G7 в четверг, эта все более кровопролитная война в центре Европы будет главной темой повестки дня.

"Ужасная фигура Владимира Путина бросит длинную тень на саммит на морском курорте Фазано. ... Он угрожает отомстить странам НАТО теперь, когда президент Байден последовал примеру Британии, предоставив Украине разрешение на использование предоставленных США ракет HIMARS против целей в России", - говорится в статье. Видео дня

Издание констатирует, что для украинцев странно, что их война "исчезла с наших первых страниц".

"Самое страшное преступление в Европе с 1945 года было омрачено гуманитарным кризисом в Газе. Не Путин, а Нетаньяху теперь играет роль врага номер один. В западных столицах или студенческих городках массовых протестов против России нет. Зато царит жуткая тишина", - резюмируют авторы.

Война в Украине - последние новости

В Азовском море дрон отправил на дно российское судно. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, неприятность с российским кораблем произошла в районе порта Ейска.

Ранее спецназовцы ГУР уничтожили российский буксир "Сатурн". Он должен был обеспечить господство Черноморского флота РФ в Черном море.

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