Противник продолжил неизбирательные атаки, отметили в Еврокомиссии.

Российские захватчики в ночь на понедельник, 6 марта, совершили против Украины новую жестокую атаку - снова запустили иранские дроны-камикадзе Shahed.

РФ систематически и цинично терроризирует украинский народ, заявил сегодня спикер Европейской комиссии в Брюсселе во время брифинга, пишет "Европейская правда". "Прошлой ночью Россия совершила еще одну жестокую атаку против Украины, используя иранские дроны Shahed. Это продолжение неизбирательных атак с помощью дронов и ракет против гражданского населения, включая разрушение жилого дома в Запорожье посреди ночи несколько дней назад", - отметил спикер.

Спикер подчеркнул, что только в Запорожье жертвами атаки РФ стали 13 мирных жителей, в частности, ребенок. "Эти ужасные действия отражают систематический и циничный террор России против Украины и ее народа", - подчеркнули в Еврокомиссии.

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Война России против Украины - что надо знать о новых ударах

Утром 6 марта представитель командования Воздушных сил Украины Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ночью россияне запустили по нашей территории 15 беспилотников. По его словам, защитники нашего государства уничтожили 13 вражеских дронов.

Ранее - в ночь на 2 марта, стало известно, что противник снова ударил по Запорожью. По предварительным данным, оккупанты атаковали город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Был поврежден многоквартирный дом, люди оказались под завалами, жертвами вражеской атаки стали 13 человек.

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