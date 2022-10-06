Запускаться дроны могут с разных точек - Беларуси и России.

Дроны-камикадзе иранского производства, которые все чаще начали использовать российские оккупанты, могут пролетать дистанцию до тысячи километров.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что россияне сейчас чаще используют для атаки именно дроны-камикадзе иранского производства, потому что они экономят дорогостоящие ракеты, которых становится все меньше.

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"Высокоточное оружие стоит миллионы долларов, некоторые образцы - 13 млн долларов за ракету. Поэтому они используют и в дальнейшем будут применять дроны-"шахиды", - пояснил он.

По словам Игната, каждый раз украинские воины сбивают эти дроны более успешно. Чаще всего дроны уничтожаются зенитно-ракетными войсками.

Также спикер ВСУ отметил, что сейчас украинцы в центральных и западных частях Украины напуганы беспилотниками больше, потому что привыкли к относительной тишине. Однако на сегодня страдают больше всех прифронтовые города.

"Да, они могут залетать. По заявленным характеристикам - это 2,5 тыс. километров, но это преувеличенная цифра. Однако до тысячи километров они могут лететь и запускаться с разных точек - из Беларуси, России. К этому нужно готовиться. Пока это юг", - рассказал представитель ВСУ.

"Не стоит слишком демонизировать эту ситуацию, потому что кроме этих БПЛА у России есть значительно более мощное оружие", - добавил он.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении России: что известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Из-за этого 23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

Как сообщал УНИАН, 6 октября ночью на юге Украины уничтожено 9 беспилотников-камикадзе иранского производства.

Минувшей ночью, 5 октября, оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе. Вооруженные силы Украины уничтожили 6 беспилотников. В Белой Церкви на Киевщине в результате попадание беспилотника пострадал один человек.

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