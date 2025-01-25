Динамика на поле боя колоссальная – вооружение, боеприпасы к нему нужны здесь и сейчас, отметил Селезнев.

Хотя Россия способна восстановить часть производственного потенциала после ударов по объектам на территории РФ, на фронте после таких атак может возникать дефицит боеприпасов и оружия.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он напомнил, что уже в четвертый раз был поражен завод "Кремний Эл" в Брянске. Это, по словам эксперта, свидетельствует о том, что у Украины есть возможность верифицировать последствия предыдущих "прилетов", чтобы определить, нужно ли наносить новые удары по тем или иным целям.

"Очевидно, российская армия сейчас чем дальше, тем больше испытывает определенные сложности в плане интенсификации поставок вооружения и техники. Динамика на поле боя колоссальная, вооружение, боеприпасы к нему нужны здесь и сейчас. А в случае уничтожения хотя бы части предприятий, которые входят в определенную промышленную цепочку производства того или иного вооружения, в частности, ракетного, это приводит к коллапсу системы", – продолжил эксперт.

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Селезнев акцентировал, что на территории РФ есть огромное количество стратегически важных объектов, которые нуждаются в защите с помощью средств ПВО. Однако у врага их не хватает.

"Посмотрим на раздел уничтоженных систем противовоздушной обороны противника (в сводке Генштаба ВСУ, – ред.), там цифры просто поражают воображение. Огромное количество систем ПВО уничтожено, не меньше их противнику необходимо здесь и сейчас, чтобы прикрывать наиболее значимые в военном смысле объекты и территории", – добавил он, отметив, что речь идет об оккупированном Крыме, Крымском мосту, Москве и Подмосковье.

Систем ПВО в вышеупомянутых регионах немало, и их довольно сложно "продавить". Однако в стране-агрессоре есть еще много предприятий, которые играют важную роль в производственных цепочках для обеспечения потребностей российской оккупационной армии. И именно по этим объектам наносят удары Силы обороны Украины.

По мнению эксперта, в дальнейшем атаки по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам россиян будут масштабироваться – причем, как в самой России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Удары по России: последние новости

В ночь на 24 января, по данным росСМИ, в разных регионах России было в разных регионах РФ якобы было сбито более 120 украинских беспилотников. После той атаки приостановил работу крупнейший производитель военной электронной техники – завод "Кремний Эл" в Брянске. Происходит это уже не впервые.

Также той ночью была атакована Рязанская область страны-агрессора. Дроны СБУ поразили один из крупнейших в РФ НПЗ и Рязанскую ТЭЦ.

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