Сейчас Россия сконцентрируется на уничтожении украинской инфраструктуры, считает Мусиенко.

Кремль попытается отвести внимание от предоставления Украине разрешения на использование западного дальнобойного оружия вглубь территории РФ. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Я допускаю, что появится такая версия, что Украина получила какой-то ATACMS, который она смогла перепрограммировать и теперь запускает. А соответственно, эти "решительные действия" должны быть уже против Украины. А против Украины уже все известно и заготовлено - удары по гражданским объектам, энергетике. Мы прекрасно понимаем, что враг будет эти удары готовить на осень и зиму. И мы уже эти удары видели. Россия будет пробовать делать то же, что и в 2022 году - погрузить нас в тотальный блэкаут", - сказал он.

Эксперт добавил, что это касается именно ответа Украине. Зато "решительный ответ" для Запада - это значительно более сложный вопрос для Кремля.

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"Ведь раньше много обещали, надеясь на то, что решений не будет. В надежде на то, что США испугаются. И думали, что все - движется дело к Трампу и он, скорее всего на это не решится. Так не произошло... Будут ждать до 20 января. Для нас ситуация неизменна - с ударами ATACMS по территории врага или без них. У них запрограммированный план - до 20 января провести еще 2-4 масштабные атаки по территории Украины", - добавил Мусиенко.

По словам эксперта, Россия накопила достаточное количество ракет для такой атаки. Он подчеркнул, что РФ продолжает это делать, готовясь к новым массированным ударам по Украине:

"Думаю, что будут. И будут так, как мы это наблюдали раньше. Будут взлетать самолеты, будет имитация. Потом будет несколько дней паузы и потом удар. Они хотят сделать такую большую картинку, что вот, смотрите, что самолеты летают постоянно, давление. И до того времени будут сохранять паузу и говорить, что будут "решительные действия". А их же не обязательно конкретизировать - кто там будет спрашивать у России".

Разрешение на удары вглубь территории РФ - важные новости

По мнению авиационного эксперта Романа Свитана, новоизбранный президент США Дональд Трамп не сможет отменить разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь территории России после прихода к власти. Также он рассказал, сможет ли это решение глобально изменить ход войны.

В Кремле отреагировали на это разрешение. В РФ назвали это "беспрецедентным шагом", который может привести к "мировой войне". Ранее эту тему комментировал и президент РФ Владимир Путин. Он заявлял, что Москва будет воспринимать это разрешение как прямое участие НАТО в войне против России.

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