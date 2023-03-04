Российские захватчики применяли танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию.

Оккупанты за сутки 114 раз обстреляли подконтрольную украинской власти часть Запорожской области.

"За прошедшие сутки враг совершил 114 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

Также, по сообщению Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Новоандреевка, Новоданиловка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Зализничное, Белогорье, Веснянка, Ольговское, Малая Токмачка, Чаривное, Щербаки, Каменское, Степное.

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Кроме того, поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Ракетный удар по Запорожью 2 марта

Россияне регулярно наносят удары по подконтрольной украинской власти части Запорожской области, в частности, по областному центру.

В ночь на 2 марта город был атакован, предварительно, из ЗРК С-300. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в центре города, разрушив более 10 квартир на 2-5 этажах. Под завалами оказались люди. По состоянию на утро 4 марта известно о 10 погибших, в частности, одном ребенке.

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