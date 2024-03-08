Николай Сунгуровский заявил, что сосредоточение ударов по населенным пунктам - психологическое давление.

Директор военных программ Центра Разумкова и военный эксперт Николай Сунгуровский объяснил, почему Российская Федерация возобновила удары по Одессе. Он отметил, что Москва все еще не оставляет попыток отрезать Украину от моря.

"Одесса - это один из центров экспорта нашей продукции по морю. Одна из главных целей, которую преследует Россия, - отрезать Украину от моря. Они уже заявляли, мол, мы захватим Николаев, Одессу, все южное побережье Украины. Для внутреннего пользования надо как-то подтверждать свои слова", - заявил эксперт в интервью изданию "Обозреватель".

При этом он отметил, что сосредоточение ударов по населенным пунктам - это попытка Кремля добиться психологического эффекта, чтобы подавить нашу волю.

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Удар по Одессе - последние новости

В последние недели Российская Федерация усилила удары по Одессе. "Точные" российские ракеты и дроны унесли жизни жителей города, в том числе детей. Кроме того, разрешены жилые дома, из-за чего десятки людей остались без крыщи над головой.

Один из последних ударов россияне нанесли по Одессе 6 марта во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, когда они инспектировали украинский экспортный зерновой коридор в черноморском порту, когда ракета ударила по портовой инфраструктуре. В результате атаки снова погибли люди - пять человек.

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