Игорь Жовква отметил, что ракете потребовалось менее трех минут, чтобы достичь Одесского порта.

Не исключено, что целью российского ракетного удара по Одессе были делегации президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Лидеры инспектировали украинский экспортный зерновой коридор в черноморском порту, когда ракета ударила по портовой инфраструктуре.

"Она действительно была менее чем в 500 метрах от нас. Что это было? ... Нельзя исключать, что удар был направлен на делегацию нашего президента или делегацию иностранного гостя", - цитирует топ-советника президента Украины Игоря Жовкву издание Reuters.

По его словам, ракета была запущена из временно оккупированного Крыма.

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"Ракете потребовалось менее трех минут, чтобы достичь цели - площадки Одесского порта. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, то эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", - заявил дипломатический советник.

Ракетный удар РФ по Одессе 6 марта - главные новости

6 марта РФ ударила по Одессе во время встречи президента Владимира Зеленского с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Участники встречи не успели спуститься в укрытие и во время удара находились в Одесском морском порту. В результате атаки пять человек погибли.

В США, комментируя этот удар, заявили, что это демонстрирует, насколько критической является потребность Украины в средствах ПВО.

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