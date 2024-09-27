Шесть человек пострадали, спасатели продолжают поисковую операцию.

В Кривом Роге спасатели продолжают поисковую операцию после удара российских оккупантов по городу. Под завалами может быть еще один человек. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, в понедельник, 30 сентября, в Кривом Роге будет объявлен день траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки врага, речь идет о трех людях.

Вилкул отметил, что сегодня утром, 27 сентября, враг нанес очередной террористический удар по городу, было попадание баллистикой в здание управления полиции:

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"Уже известно о трех погибших - двух женщинах и мужчине. Под завалами может быть еще один человек. Поисково-спасательная операция продолжается"

Также чиновник сообщил, что в результате атаки пострадали шесть человек: трое раненых - мужчины 1978, 1979 и 1986 годов рождения. Они оперативно доставлены в больницы города с черепно-мозговыми травмами, резаными ранами, переломами. Сейчас все трое в состоянии средней тяжести, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков.

Вилкул отметил, что сейчас продолжается работа по ликвидации последствий удара:

"В результате ракетной атаки в городе, кроме здания полиции, повреждены 32 частных дома, 3 жилых многоквартирных дома, учебное заведение, более 80 авто. В двух многоэтажках повреждена кровля и окна в подъездах"

Атаки на Кривой Рог

Как сообщал УНИАН, Россия 27 сентября около 9.15 ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге, есть пострадавшие и погибшие.

По данным ГСЧС, в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

21 сентября ночью Россия нанесла ракетный удар по жилому сектору Кривого Рога, в результате чего погибли три человека - 12-летний мальчик и две женщины, которым было 79 и 75 лет. Кроме того, пострадали двое мужчин и 17-летний парень, их госпитализировали.

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