Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на жестокий удар российских оккупантов по супермаркету в Константиновке.
"Россия снова обстреляла мирных украинцев, атаковав оживленный торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем привлечение России к ответственности за это и другие военные преступления", - написал он в соцсети Х.
Дипломат добавил, что Украина сейчас нуждается в большей военной поддержке, чтобы защитить свои города, гражданское население и инфраструктуру.
Удар россиян по супермаркету в Константиновке - что известно
Вчера, 9 августа, россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Количество погибших в результате вражеского обстрела составило 14 человек, ранены - 43 человека. По предварительной информации, враг ударил ракетой Х-38.
Сегодня, 10 августа, в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что среди погибших после удара России по супермаркету в Константиновке Донецкой области 9 августа идентифицировали двух детей.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что российский удар по супермаркету в Константиновке является очередным напоминанием о том, почему партнеры должны поддерживать Украину.