Военная поддержка партнеров должна помочь Украине защитить города, население и инфраструктуру.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на жестокий удар российских оккупантов по супермаркету в Константиновке.

"Россия снова обстреляла мирных украинцев, атаковав оживленный торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем привлечение России к ответственности за это и другие военные преступления", - написал он в соцсети Х.

Дипломат добавил, что Украина сейчас нуждается в большей военной поддержке, чтобы защитить свои города, гражданское население и инфраструктуру.

Видео дня

Удар россиян по супермаркету в Константиновке - что известно

Вчера, 9 августа, россияне нанесли террористический удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Количество погибших в результате вражеского обстрела составило 14 человек, ранены - 43 человека. По предварительной информации, враг ударил ракетой Х-38.

Сегодня, 10 августа, в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что среди погибших после удара России по супермаркету в Константиновке Донецкой области 9 августа идентифицировали двух детей.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что российский удар по супермаркету в Константиновке является очередным напоминанием о том, почему партнеры должны поддерживать Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: