Россия атаковала Киев 'шахедами': есть пожары и разрушения

В Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание.

Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе "шахед", в результате чего есть разрушения гражданской инфраструктуры. За минуту до полуночи 10 апреля стало известно о работе ПВО в столице Украины.

"В Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание. Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели", - написал глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

В Голосеевском районе Киева обломки БпЛА упали на территорию складских помещений, есть возгорание, проинформировал городской голова города Виталий Кличко.

Видео дня

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:34 9 апреля из-за угрозы ударных беспилотников.

Удары РФ по Украине - детали

Ночью 9 апреля россияне массированно атаковали беспилотниками город Днепр: пострадали 15 человек, из них 8 человек находятся в больницах. Как сообщала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, повреждения получили частные дома, многоэтажки и автомобили.

В ночь на 6 апреля Россия атаковала Украину ракетами, в результате чего ранения получили жители Киева. Кроме того, пожары были зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

Вас также могут заинтересовать новости: