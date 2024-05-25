По словам Теодороса Русопулоса, атака на строительный гипермаркет является еще одним доказательством жестокости и преступности российского руководства.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос осуждает субботний авиаудар по строительному гипермаркету в Харькове. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Атака на строительный гипермаркет в Харькове в субботу является еще одним доказательством жестокости и преступности российского руководства. Виновные будут привлечены к ответственности", - написал глава ПАСЕ.

Ранее в МИД Чехии указали на циничный аспект российского удара по Харькову. Министр иностранных дел страны Ян Липавский отметил, что российский бомбовый удар по гипермаркету в Харькове, когда там находились сотни гражданских, наглядно демонстрирует, чего стоят российские предложения о перемирии.

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Удар по Харькову 25 мая

Как сообщал УНИАН, в субботу, 25 мая, российские террористы ударили по гипермаркету в Харькове. В результате атаки по меньшей мере четыре человека погибли, еще 40 получили ранения.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть большое количество пропавших без вести.

Впоследствии стало известно, что россияне в четвертый раз за день ударили по Харькову. На этот раз оккупанты атаковали центральную часть города - в частности, под обстрел попали отделение "Новой почты", парикмахерская и кафе.

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