Оккупанты рассматривают побег из Крыма как вполне реальный сценарий.

После удара по Чонгарскому мосту российские оккупанты рассматривают как вполне реальный сценарий вариант ухода с территории Крыма.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире программы "Свобода.Утро", отметив, что большинство командования уже вывезло с оккупированного полуострова семьи и активы.

"Один из реальных сценариев, который для себя рассматривают оккупанты, это уход из Крыма. Значительная часть оккупационной администрации и командования, понимая это, свои семьи уже вывезла, и активы так же вывезла", - рассказал он.

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Кроме того, по его словам, ряд предприятий в оккупационном Крыму готовятся к эвакуации и в том числе собирают документы для перевозки на территорию РФ.

Также Юсов обратил внимание на то, что значительная часть траншей, которые оккупанты обустраивают в Крыму, находится далеко от границы с материковой Украиной.

"Поэтому да, это сценарий, который они для себя рассматривают и понимают его реалистичность", - констатировал он.

Удар по Чонгарскому мосту - что известно

В ночь на 22 июня оккупанты сообщили об ударе по Чонгарскому мосту. При этом они во всем обвинили ВСУ и заявили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Предстанник ГУР Андрей Юсов, комментируя удар, намекнул, что подобные атаки будут продолжаться и дальше. В то же время в ОК "Пивдень" отмечали, что удар по Чонгарскому мосту больно ударит по логистике врага и минимизирует его возможности для пополнения ресурсов.

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