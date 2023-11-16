"У нас с "большим РЭБ" проблемы - закрыто 25% от необходимого", - военный эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов

Военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал УНИАН, как Москва защищается от украинских дронов и что мешает насытить ВСУ средствами РЭБ.

Сергей, можно ли защититься от "газонокосилок" и "мопедов" с помощью средств радиоэлектронной борьбы? Возможно ли построить вокруг наших городов эдакий "электронный купол"?

Такие беспилотники летят автономно, используя спутниковую систему навигации. Единственный способ защиты от них – создание целой сети "глушилок", мешающих им ориентироваться.

Объясню, как это работает на примере "Шахеда": беспилотник летит по сигналу спутниковой навигации. Если он на подлете к цели потеряет сигнал, то пролетит над ней, продолжит лететь прямо. Когда найдет сигнал, развернется и полетит к цели, опять потеряет сигнал и пролетит мимо. И будет так летать, пока не закончится топливо или его не собьют.

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Однако для такой защиты необходима целая сеть "глушилок". В настоящее время, например, Москва и Московская область планомерно закрываются подобными системами.

Помогают ли санкции против россиян?

Я не вижу у россиян значительных проблем с поставками компонентов. Их беспилотники используют комплектующие, созданные для коммерческих задач. Они не являются военными, их можно закупать на открытом рынке радиокомпонентов.

Тем более, для России не является серьезной проблемой организовать параллельный импорт через Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и другие страны. Кроме того, у России достаточно развита внешняя разведка, теоретически, могут и купить одну из компаний, специализирующихся на производстве агродронов.

Это не единственная причина, по которой санкции практически неэффективны. Я анализирую содержимое беспилотников, ракет и вижу все больше российских деталей, которые не являются импортными, а производятся внутри страны.

Россия не скрывает, что ее задача – избежать зависимости от уникальных комплектующих. Например, создавая комплекс "Орлан", они изначально заложили в него, минимум, пять вариантов замены деталей. В России есть производство микросхем, микропроцессоров. У них есть свое, локальное производство аккумуляторов для дронов. Есть профильные предприятия, выпускающие оптику очень высокого качества. Да, где-то это морально устаревшее технологии, но в целом они работают.

Это неприятная, но реалистичная оценка ситуации.

В такой ситуации, нам нужно улучшать свою защиту. Какая ситуация с переносными комплексами, "окопными РЭБ" на фронте?

Катастрофический дефицит. У нас и с большим РЭБ проблемы, закрыто 25% от необходимого. Окопные РЭБ на фронте - 2-3% от того, что должно было бы быть на передовой.

Насколько они эффективны?

Мы можем разделить тему окопных РЭБ на две части. Первая часть - антидроновые ружья, которые работают по простым дронам, по "Мавикам". Этот сегмент получился эффективными. В таких ружьях есть направленные антенны, которые дают хорошее усиление. Им не нужно постоянно излучать энергию. И ты видишь своими глазами результат: или приземлил дрон, или вспугнул.

Но сейчас антидроновые ружья ушли на второй план. "Мавиков" стало меньше, они в дефиците, их все сложнее достать. Рисковать таким дроном ради сброса гранаты не совсем целесообразно. На первое место вышли FPV-дроны, которые наносят гораздо более сильный урон. FPV-шка может нести полтора килограмма как осколочного, так и фугасного заряда, нести на 5-10 км. И все хотят защиту от FPV-дронов, которые являются проблемой на фронте…

…но есть сложность?

Мы должны создать "купол", который будет закрывать позицию со всех сторон. Щит не совсем эффективен, противник может его облететь. И если мы говорим о защите техники, то точно нужен "купол", ведь техника в движении поворачивается разными сторонами к фронту и противнику. Возникает сложность: система, которая излучает по кругу и равномерно рассеивает помеху во все стороны круговой антенной, требует достаточно высокую мощность. Либо нужен вместо одной круговой антенны большой набор направленных во все стороны антенн, что увеличивает габариты, стоимость.

Но основной вопрос в другом. Во-первых, как только мы начинаем делать РЭБ, подавляющий одну частоту, противник уходит на другую. Невозможно подавить все частоты. Мы можем наводнить фронт окопным РЭБ, который через месяц, два, через полгода станет неактуальным.

Коммерческие дроны летают на определенном диапазоне, который невозможно сменить. В случае FPV-дронов, когда мы можем менять частоты, ситуация сложнее. К счастью, переход на другие частоты происходит не быстро.

Во-вторых, каждый полет FPV – уникальная ситуация. Есть разные частоты, разные антенны. Дрон может лететь с двух километров, а может и с десяти. Это будут разные уровни сигнала, и те, что слабее, подавить проще. У пилотов разный опыт, разные тактики полетов.

Например, раньше можно было заглушить сигнал и дрон падал. Теперь и мы, и противник делаем такие настройки, что, при пропаже канала управления, БПЛА продолжать полет по той же траектории, с той же скоростью. То есть, если дрон издалека заходит на цель, которая прикрыта "куполом", и связь прервется, он ее все равно поразит. И если раньше было достаточно, чтобы "купол" сработал на расстоянии 10-15 метров от дрона, то теперь он должен быть эффективным хотя бы на 60 метрах.

Я иногда читаю, что пишут с фронтов: "Рекомендую такой-то окопный РЭБ! Неделю используем, все хорошо". Ребят, если вам повезло, это не значит, что так будет и у других! Все украинские решения против FPV, которые сейчас есть в продаже, защитят вас на 30-35%, в среднем. Безусловно, это лучше, чем ничего. Но все должны понимать, что это не панацея и не стопроцентная защита.

Но то, что сейчас нет на 100% эффективной защиты, не значит, что ее нельзя создать?

Мы можем сделать надежный РЭБ, но для этого надо было взять 400 ватт мощности, и шесть антенн во все стороны. Это утопия. Во-первых, это очень большая мощность, она есть на танке, но не в полях. Во-вторых, русское РЕР быстро "срисует" такую РЭБ. И если что-то прикрыто… Если в один момент на фронте "куполами" прикрыто все – непонятно, где приоритетная цель. Если прикрыто что-то одно в радиусе 50-100 километров, значит, что-то важное пытаются защитить.

Есть еще одна большая проблема. Мы, как и россияне, летаем в этом диапазоне. Представьте, кто-то поставил мощный РЭБ, и наше "большое крыло" стоимостью в 100-150 тысяч долларов потерялось… Наша же аэроразведка такой РЭБ смешает… не знаю, с чем. Когда работает большой РЭБ, идет согласование со всеми инстанциями. Тот, кто купил РЕБ, не будет ничего согласовывать…

Сложно представить, что будет с фронтом, если поставят десятки таких РЭБов. Не контролируя окопные РЕБ, не написав четкие инструкции, мы рискуем сами для себя открыть "ящик Пандоры".

Правильный РЕБ против FPV работает в пассивном режиме, фиксирует подлет дрона и включается, когда нужно, а затем выключается. Должно быть так. Так это реализовано в некоторых русских комплексах. Это решение более сложное, более дорогое, но у нас этим тоже занимаются. Также "правильный" РЭБ должен подавлять сигнал на уровне протоколов и их уязвимостей, а не "брать силой", то есть мощностью, мешая всем вокруг.

Есть еще решение: пытаться подавлять не канал управления, а канал видеосигнала. Если я вижу, что на меня летит русский дрон, то в сторону пульта запускают мощную помеху, чтобы оператор терял изображение. Но проблема в том, что и тут враг может перейти на другие частоты. И тогда нужно будет решение, которое будет сканировать весь диапазон, находить признаки видеосигнала, настраивать передатчик на эту частоту и давить именно этот канал…

Это правильный, но дорогой подход. Цена такого РЭБ будет, примерно, 5-8 тысяч долларов. Сейчас окопные РЭБ продают за 1-2 тысячи долларов. Они все делаются по одинаковой схеме: китайский модуль с круговой антенной.

Те, кто собирают наши дроны, говорят про дефицит китайских комплектующих. Такая же опасность может ждать и производителей РЭБ?

Да, Китай может ограничить отгрузки. Мы можем использовать каналы параллельного импорта, но есть более правильное решение – налаживать производство этих модулей в Украине. У нас все для этого есть. У нас есть предприятия, которые способны все разработать, делать печатные платы, собирать. И можем сделать не как Китай, а лучше.

У нас много умных людей, грамотные конструктора. Ни у кого в мире нет такого практического, боевого опыта. К нам привозят РЭБ зарубежных компаний, которые продаются во всем мире. Мы смотрим на некоторые комплексы, и становится печально от того, какие они порой беспомощные в условиях реальной войны.

Идет много разговоров о создании отечественного предприятия, которое бы серийно производило РЭБ. Но пока никто не наладил производство. Маленькие команды патриотов готовы, но, чтобы стартануть, нужно закупить оборудование, комплектующие, вложить десятки тысяч долларов в проект. Большим предприятиям, возможно, не интересна маржинальность. Если ты сделал один большой комплекс, то получил сотню тысяч долларов. Мелкосерийное производство может быть не так интересно. И проблема в том, что среднего уровня бизнесмены не хотят связываться с государством. У нас сегодня ты - герой и помогаешь ЗСУ, а завтра тебя месяцами допрашивает НАБУ и судят.

Влад Абрамов

Влад Абрамов