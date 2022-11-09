Сейчас Киевщина готова к обороне и наращивает обороноспособность.

В Киевской области наращивают многоэшелонированную систему обороны. В регионе обеспечивают военных всем необходимым.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram. В частности, он совместно с командующим группировки сил и средств обороны Киева Александром Павлюком проверили, как продолжается работа по совершенствованию многоэшелонированной системы обороны на Киевщине.

"Сегодня проверили готовность оборудования позиций. Ежедневно работаем над совершенствованием и наращиванием рубежей обороны, в том числе и столицы", - подчеркнул Кулеба.

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Также происходит обеспечение военных всем необходимым оснащением, техникой, спецсредствами.

"Особое внимание уделяем потребностям личного состава и их комфорта", - добавил глава ОВА и подчеркнул, что Киевщина готова к обороне и наращивает обороноспособность.

Война в Украине: атаки РФ на Киевскую область

Как сообщал УНИАН, 4 августа командующий Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что российские захватчики больше не пройдут на Киевском направлении.

Однако рашисти, хотя и не могут дойти до Киева и продвигаться на других территориях Украины, атакуют мирные города ракетами и дронами. С начала октября в результате ударов РФ по Киевской области 1 человек погиб, 10 получили ранения.

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