Рашисты используют преимущество Азовского моря / фото Минобороны РФ

ВМФ России 1 июля 2023 года создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь.

Британская разведка предполагает, что таким образом россияне решают тыловые и контрпартизанские задачи.

Азовский военно-морской округ будет иметь в своем распоряжении восемь боевых кораблей, в том числе три современных корвета типа "Каракурт", которые способны запускать крылатые ракеты "Калибр".

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По данным британской разведки, Азовское море для России играет стратегическую роль, потому что оно связывает ее внутренние водные пути с международными магистралями. Также оккупанты смогут через море поставлять запасы своим пехотинцам, если сухопутные пути будут заблокированы.

"Азовский военно-морской округ, скорее всего, сосредоточится на поддержке тыловых и контрпартизанских задач, освобождая основной ЧФ для сосредоточения на дальних ударных операциях и направлении морской силы дальше за границу", - пишет разведка.

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