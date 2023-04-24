В администрации Байдена беспокоятся о том, чего может добиться Украина.

Администрация президента США Джо Байдена начала готовиться к тому, что если украинское контрнаступление не удастся, ей придется столкнуться с критикой внутри страны и со стороны союзников, которые будут утверждать, что США тоже не оправдали ожиданий.

Как пишет издание Рolitico, контрнаступлиние ВСУ будет направлено на возвращение оккупированных земель, вероятно, на востоке и юге. В этой операции Украина заручилась большой поддержкой США.

Но, как сказали источники издания, если будущее контрнаступление принесет ограниченные результаты, то они боятся столкнуться с критикой. Одна сторона скажет, что Украина достигла бы успеха, если бы администрация предоставила все, что она просила, а именно ракеты большей дальности, истребители и дополнительные средства ПВО. Другая сторона, опасаются представители администрации, будет утверждать, что недостатки Украины доказывают, что она не может полностью вытеснить РФ со своей территории.

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При этом в администрации чиновники подчеркивают, что делают все возможное, чтобы весеннее наступление увенчалось успехом.

"Мы почти выполнили запросы Украины относительно потребностей для контрнаступления. За последние несколько месяцев мы перебросили Киеву оружие и технику", - сказал один из чиновников администрации на условиях анонимности.

"Но одно дело верить в стратегию, а другое дело - вера в тактику - и за закрытыми дверями администрация беспокоится о том, чего может добиться Украина", - пишет издание и добавляет, что эти опасения видны и в утекшей в сеть информации. В частности, в документах, датированных февралем, указывалось, что ВСУ "сильно не дотягивают" до своих целей контрнаступления.

Более современные американские оценки говорят, что ВСУ могут добиться определенного прогресса на юге и востоке, но не смогут повторить прошлогодний успех.

Украина рассчитывает перерезать сухопутный мост РФ в Крым, и официальные лица США скептически относятся к этому, по словам двух чиновников администрации, знакомых с оценкой. Но в Пентагоне все еще есть надежда, что Украина будет мешать российским путям снабжения, даже если полная победа над недавно укрепленными российскими войсками окажется слишком сложной.

Более того, разведка США указывает, что Украина просто не имеет возможности вытолкнуть российские войска оттуда, где они глубоко укрепились, и, по словам официальных лиц, похожее чувство охватило поле боя в других частях Украины.

Есть мнение, что Киев готов рассмотреть вопрос о корректировке своих целей, по словам американских официальных лиц, и более скромную цель, возможно, будет легче преподнести как победу. По словам помощников, велась дискуссия о том, чтобы представить ее украинцам как "прекращение огня", а не как постоянные мирные переговоры, оставив дверь открытой для Украины, чтобы вернуть себе большую часть территории в будущем. Киеву должны быть предоставлены стимулы, среди которых, возможно, гарантии безопасности наподобие НАТО, экономическая помощь от Евросоюза, дополнительная военная помощь для пополнения и укрепления сил Украины и тому подобное. Помощники также выразили надежду на повторное вовлечение Китая, чтобы подтолкнуть российского президента Владимира Путина к столу переговоров.

Контрнаступление ВСУ

Несколько месяцев подряд украинские власти говорили о предстоящем контрнаступлении ВСУ, но направления операции не раскрываются.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский в интервью Al Arabiya выразил уверенность в успехе контрнаступления, поскольку ВСУ решительны в намерении вернуть свои земли. Такое мнение разделяет и экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Он заявил, что украинские военнослужащие имеют хорошие шансы провести успешное контрнаступление.

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