Под артиллерийским огнем в эти сутки оказались более 110 населенных пунктов.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ в Facebook, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационным ударам подверглись такие населенные пункты, как Уды, Гатище, Катериновка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Терны, Авдеевка, Семеновка, Ласточкино, Александрополь Донецкой области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

"В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов", - отметили в Генштабе.

Кроме этого, подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны противника.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении украинские воины отбили три атаки противника, на Лиманском - сдержали 17 попыток штурмов.

При этом за сутки украинские защитники уничтожили еще 1050 российских захватчиков, и по состоянию на утро 17 февраля потери РФ в войне составляют 401 350 человек.

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