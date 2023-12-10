Главным выигрышем для Путина будет слабая позиция Запада, а не проблемы в украинской стратегии как таковой.

Тупик на фронте в Украине, который признают и украинские официальные лица, играет на руку Путину в его стратегии, предусматривающей затягивание времени в ожидании, что Запад потеряет волю к борьбе. Но это еще не означает поражение Украины, пишет The Hill.

Издание отмечает, что сейчас Украина ведет две большие битвы - против российских захватчиков на земле и против западных скептиков на дипломатическом фронте, которые не хотят больше помогать оружием.

Как отмечает The Hill, после того, как украинское летнее контрнаступление "замедлилось", инициатива перешла к России, которая возобновила свои активные штурмы на востоке. В частности россияне пытаются захватить остальную часть Луганской области и Авдеевку в Донецкой области, но тоже погрязли в кровавом стратегическом тупике.

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Научный сотрудник Центра анализа европейской политики Федерико Борсари объясняет, что Москва стремится постоянно оказывать давление на Украину, чтобы исчерпать ее ресурсы, но это вовсе не значит, что она добьется успеха.

"Я не думаю, что Россия выиграет. Никаких стратегических результатов пока не достигнуто. Но в то же время [Россия] в определенной степени выдержала ударную волну провалов, которые мы наблюдали за последние два года", – сказал Борсари.

По его мнению, это "является огромной проблемой", поскольку Россия "теперь может прибегнуть к более тонким энергиям, стратегиям и тактикам", например, ослабить поддержку Запада.

Самым тревожным в этом контексте является то, что Кремль нацелился именно на долговременную войну. Одним из проявлений этого стало недавнее увеличение российской армии еще на 170 000 - до 2,2 миллиона человек, а также увеличение российского военного бюджета на 25% в последующие три года.

Майкл Аллен, управляющий директор Beacon Global Strategy, консалтинговой фирмы США по вопросам национальной безопасности, считает, что Путин сейчас в "хорошем положении".

"У него много территории [и] он в основном все еще сидит на том, что у него было в начале контрнаступления. Он смотрит на нас, и мы, кажется, разделены, как всегда", – говорит аналитик.

Кэтлин Макиннис, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, отмечает, что для Украины критически важно получить больше дальнобойной артиллерии и оборудования для разминирования перед следующей попыткой контрнаступления. Также, по ее словам, Украине важно пересмотреть свою стратегию, поскольку во время летнего контрнаступления украинским войскам было трудно воевать сразу на трех участках фронта.

В целом аналитики говорят, что контрнаступление провалилось из-за нескольких факторов: мощной российской армии, которая успела закрепиться, отсутствия украинского превосходства в воздухе и медленных поставок необходимого оружия из-за рубежа. Также указывается на проблемы ВСУ с использованием тактики общевойскового маневра, и это надо отработать до следующей атаки.

Отдельной большой проблемой Украины является критическая зависимость от западного, прежде всего американского оружия. Но с этим как раз сейчас большие проблемы. Конгресс уже более двух месяцев не может принять новую программу помощи, а Европа физически не может предоставить столько оружия.

Аллен из Beacon Global Strategy предупредил, что Путин ожидает результата президентских выборов в США 2024 года, но США должны поддержать Украину.

"Мы истощены, но если мы сдадимся или попытаемся [заставить Украину пойти на] мирные переговоры, то просто оставим эту проблему нашим детям и внукам", – считает он.

Майкл О'Хэнлон, директор по внешней политике Института Брукингса, считает, что США должны финансировать усилия Украины до начала 2025 года, а затем рассмотреть альтернативу, если украинцы не смогут прорвать российскую оборону.

"Если на этом этапе война все еще будет в тупике, Соединенным Штатам следует серьезно рассмотреть план Б", — считает О'Хэнлон.

Стивен Хоррелл, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, сказал, что "победа Украины все еще зависит от дальнейшей помощи Запада".

"Путин действительно чувствует, что время на его стороне, что длительная война играет ему на пользу. Потому что он всегда рассчитывал, что Запад не имеет аппетита нести убытки или нести расходы, которые, по его мнению, может выдержать Россия", – сказал Хоррелл.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин считает, что если США не восстановят помощь Украине, то украинское государство "рухнет в течение нескольких месяцев". Об этом предупредил глава комитета Сената Штатов (верхняя палата Конгресса) по разведке Марк Уорнер после того, как сенаторы провалили новый "важнейший" пакет военной помощи Киеву.

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что Владимир Путин не давал никаких сигналов к миру с Украиной, а наоборот, пытался навязать ей свои условия, которые предусматривают потерю суверенитета и территориальной целостности.

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