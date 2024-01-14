Указывается, что РФ продолжит атаковать Украину.

Генерал украинской армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал вероятные причины, по которым российские войска пускают только по одной ракете из своих самолетов "Ту", передает 24 канал.

Отмечается, что россияне часто поднимают в воздух с полутора десятков самолетов, но у них нет достаточного количества ракет, чтобы запускать с каждого борта сразу по несколько единиц. Вторая причина - желание запутать систему ПВО Украины.

"Бывает, что даже из разных секторов запускают по одной ракете. Во время полета она может изменять траекторию полета. Формируют, например, удары по Киеву, а затем перенаправляют в Хмельницкую область. В этом формате они работают. А используют много самолетов, чтобы дезориентировать и рассеять системы ПВО", - отметил он.

Также указывается, что РФ продолжит атаковать Украину, очевидно, что сейчас у россиян есть для этого необходимые ресурсы.

Война в Украине - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За 14 января произошло 86 боевых столкновений с российскими войсками.

Общие потери России в Украине по состоянию на утро 14 января достигли 370 тысяч человек личного состава. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 840 российских захватчиков.

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