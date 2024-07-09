Ночью Россия запустила по Украине беспилотные летательные аппараты типа "Shahed". Воздушная тревога охватила часть страны.

Согласно сообщению Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, на юге страны фиксируют определенное количество групп "шахедов". Также ранее они сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

По состоянию на 23:37 сообщалось о нескольких группах "шахедов" на севере Николаевщины, они держали курс на Кировоградщину. Еще несколько групп летели по Кировоградской области в сторону Черкасской области. А на севере Херсонской области новая группа БПЛА летела в направлении Кривого Рога.

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